Байден «спрятался» в Кэмп-Дэвиде, а Трамп «вышел в народ» — NewsNation о стратегиях кандидатов в президенты перед важными теледебатами

В преддверии первых дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом последний взял неделю на подготовку к этому мероприятию и «ретировался в Кэмп-Дэвид», заявила в эфире NewsNation член предвыборного штаба Трампа Кэролайн Саншайн. Экс-президент США, между тем, постоянно проводит время с американским народом, готовясь таким образом вновь занять Белый дом, добавила она.

ХЕНА ДОБА, ведущая NewsNation: Есть вопросы по поводу стратегии президента Трампа. Некоторые сенаторы-республиканцы заявили The Hill, что они призывают бывшего президента не попадаться на крючок и держаться спокойно, когда он будет доносить свою позицию. А с нами, между тем, Кэролайн Саншайн, заместитель директора по связям с общественностью в предвыборном штабе Трампа. Кэролайн, рада вас снова видеть.



КЭРОЛАЙН САНШАЙН, замдиректора по связям с общественностью в предвыборном штабе Дональда Трампа: Рада вас видеть. Как у вас дела?



ХЕНА ДОБА: У меня отлично: идут в гору. Благодарю вас за то, что пришли к нам. Президент Байден выделил себе неделю в Кэмп-Дэвиде на подготовку к этим дебатам. А как готовится бывший президент? И каковы сейчас ожидания?



КЭРОЛАЙН САНШАЙН: Президент Трамп готовится не только к дебатам с Джо Байденом. Он готовиться стать президентом. Президент Трамп проводит время, делая то, что у него лучше всего получается: он встречается с американским народом, общается с людьми напрямую, принимает вопросы от всех, кто ему их задаёт. И, по-моему, это на руку не только американскому народу, но и президенту Трампу благодаря тому, что он узнаёт, общаясь с людьми.



Так, на прошлой неделе в рамках нашей кампании он встретился с избирателем, который заявил: «Я голосую за президента Трампа, поскольку мне, пенсионеру, пришлось вернуться на работу, чтобы иметь возможность оплачивать повседневные нужды и счета за лечение».



Между тем стратегия Джо Байдена, похоже, состоит в том, чтобы ретироваться в Кэмп-Дэвид. И, по-моему, это не просто метафора для его стратегии по подготовке к дебатам, но и метафора для его президентского правления.



Повторюсь, стратегия президента Трампа состоит в том, чтобы быть с американским народом, обсуждать напрямую с людьми их заботы и так же напрямую выслушивать, что их тревожит. Это не просто отличная подготовка к этапу дебатов, это превосходная подготовка для того, чтобы стать президентом.



Дата публикации 24 июня 2024 года.