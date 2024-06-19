Невестка Трампа: попытки противостоять Трампу бьют по самой же Демократической партии
ШОН ХЭННИТИ, ведущий Fox News: Известно, что шарлатан Джейк Таппер не сторонник Дональда Трампа — он этого не скрывает. Он ведущий либерального ток-шоу, и то же самое касается Даны Бэш. Получается «трое на одного». Но бывший президент принял вызов и вряд ли об этом пожалеет. Однако, сомневаюсь, что на дебатах мы увидим того же Джо Байдена, о котором говорим сейчас. Думаю, на дебатах он предстанет таким, каким был во время выступления с посланием «О положении дел в стране» — он будет крайне возбуждён, словно накачанный кофеином, ну или чем там.
Любопытно, что 70% страны нравится идея тестирования на препараты перед дебатами. Мне она тоже по душе. Спортсменов вон проверяют. И даже лошадей проверяют на бегах и скачках. Почему бы не проверять кандидатов в президенты? Я — за. И 70% американцев, кажется, со мной согласны. Тем не менее, что от дебатов ожидаете вы?
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