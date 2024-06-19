Невестка Трампа: попытки противостоять Трампу бьют по самой же Демократической партии

Чем успешнее Дональд Трамп, тем сильнее ему противостоят представители Демократической партии, но в итоге это бьёт по ним самим, заявила в интервью Fox News сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп. По словам невестки экс-президента, после дебатов Джо Байдена и Трампа поддержка последнего американцами лишь возрастёт.

ШОН ХЭННИТИ, ведущий Fox News: Известно, что шарлатан Джейк Таппер не сторонник Дональда Трампа — он этого не скрывает. Он ведущий либерального ток-шоу, и то же самое касается Даны Бэш. Получается «трое на одного». Но бывший президент принял вызов и вряд ли об этом пожалеет. Однако, сомневаюсь, что на дебатах мы увидим того же Джо Байдена, о котором говорим сейчас. Думаю, на дебатах он предстанет таким, каким был во время выступления с посланием «О положении дел в стране» — он будет крайне возбуждён, словно накачанный кофеином, ну или чем там.

Любопытно, что 70% страны нравится идея тестирования на препараты перед дебатами. Мне она тоже по душе. Спортсменов вон проверяют. И даже лошадей проверяют на бегах и скачках. Почему бы не проверять кандидатов в президенты? Я — за. И 70% американцев, кажется, со мной согласны. Тем не менее, что от дебатов ожидаете вы?

ЛАРА ТРАМП, сопредседатель Национального комитета Республиканской партии: Всё это вовсе не в новинку. С того самого момента, как Дональд Трамп спустился по эскалатору в Трамп-тауэр, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии, расклад всегда был не в его пользу. Взять весь его президентский срок: они противостояли ему изо дня в день, но посмотрите сколько всего он добился. Чем успешнее Дональд Трамп, тем сильнее они ему противостоят. И, кажется, в итоге это бьёт по ним самим. Те же судебные процессы: 4 дела, тюремная фотография, признание виновным по 34 пунктам — и всё это лишь сделало его сильнее.

ШОН ХЭННИТИ: И за что...

ЛАРА ТРАМП: Его поддержка в опросах возросла. Уверена, что с грядущими дебатами будет то же самое. В попытке помочь Джо Байдену они задействовали всё, что могли. Думаю, Трамп смотрит на всё это и думает: «Это возможность выйти один на один с человеком, который превратил своё Министерство юстиции в оружие против меня, с человеком, который ведёт нашу страну к краху, и я хочу этой возможностью воспользоваться», даже понимая, что они собираются ему противопоставить. Я верю, если американцы увидят обоих кандидатов на сцене и смогут их сравнить, то как бы сильно не пытались помочь Джо Байдену, Дональда Трампа несомненно ждёт успех. И я считаю, что на следующей неделе именно так всё и будет.



ШОН ХЭННИТИ: Лара, рады были вас видеть. Спасибо, что уделили нам время.

Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.