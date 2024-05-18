Fox News: Байден согласился на дебаты с Трампом «от отчаяния» — больше ничего не помогает

Показатели Байдена в предвыборных опросах становятся всё хуже, а демократические штаты массово становятся если не республиканскими, то колеблющимися. Поэтому, как утверждает Fox News, согласие президента на дебаты с Трампом — это, «очевидно, признак отчаяния». При этом демократы уже согласовали проведение дебатов на правительственных каналах и выдвинули множество требований, даже не посоветовавшись с кампанией Трампа.

Начнём с заголовка USA Today: «Показатели Байдена в опросах ужасны. Америка, готовься к победе Трампа в ноябре». В каждом уголке медиа-сообщества и Демократической партии ощущается тревога.

Даже надёжные «синие» штаты сегодня начинают выглядеть до ужаса «фиолетовыми». Один опытный социолог сообщил Fox News, что Миннесота и Виргиния явно придерживаются того же курса. Кстати, то же самое касается даже Нью-Джерси. Может ли это стать шансом для Дональда Трампа? В прошлые выходные на его митинге там собралась огромная толпа — более 80 тысяч человек. Обратите внимание и вот на что: Трамп опережает Байдена на двузначное число голосов в значимом штате Невада — штате, который он ранее дважды проигрывал.

Отчаявшись наверстать упущенное, Джо Байден наконец согласился на дебаты с Дональдом Трампом. Очевидно, это признак отчаяния. Как сказал Джеймс Карвилл, больше ничего не помогает. Но, как обычно, он прибегает к довольно грязным уловкам.

У его кампании есть список требований и предписаний, и дебаты с Трампом они готовы проводить только на либеральных антитрамповских каналах — с самим Трампом при этом советоваться никто не будет. Камала Харрис тем временем уже согласилась на вице-президентские дебаты на CBS — Трамп, в свою очередь, ещё даже не выбрал своего кандидата.

Вы понимаете, что происходит? Их шайка, СМИ и кампания Байдена, сговорились, чтобы убрать Трампа с пути на виду у всех. Они выбирают место проведения, диктуют все условия дебатов, прежде чем кампания Трампа вообще успевает отреагировать.

Трамп согласился на дебаты. Он согласился на дебаты на фальшивом CNN, он согласился на ABC, и он согласился на дебаты здесь, на Fox. Кстати, вся эта ненависть, вся эта предвзятость уходит корнями очень глубоко. Это психическое расстройство, которое называется «ненависть ко всему, что связано с Дональдом Трампом».

Дата выхода в эфир 18 мая 2024 года.