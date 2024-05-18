Fox Business: молодёжь отворачивается от Байдена
Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.
Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.
Бывший полузащитник Егор Титов дал совет нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что судно возле берегов йеменского порта Ходейда получило небольшие повреждения в результате нападения.
На сегодняшний день Украина располагает лишь 25% необходимых ей средств ПВО.
Логистические центры украиснких военных был поражены в ночь на 18 мая в Одесской области.
Пресс-служба Главного управления МВД России по Красноярскому краю сообщила о возбуждении уголовного дела по факту драки на базе отдыха с участием футболистов «Енисея».
Эстафета олимпийского огня перед играми в Париже (Франция) не будет проводиться в Новой Каледонии из-за беспорядков.
В Италии обнаружена могила наёмника Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего за ВСУ с шевроном «Правого сектора»* на рюкзаке.
Арбитражный суд Подмосковья вынес решение по требованию ФНС к структуре IKEA и взыскал в доход государства 12 млрд рублей.
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест Артёма Табачука по делу об избиении до смерти своей девушки — солистки петербургской группы Una Анастасии Котовой.
Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о спаде в результатах «Зенита» во второй половине сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможное введение инициативы ФИФА предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы по ходу матча.
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об инициативе ФИФА предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы по ходу матча.
На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.
В городе Скадовске Херсонской области в результате ракетного обстрела со стороны армии Украины был разрушен частный жилой дом.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл переговоры с полузащитником команды Лукой Модричем по поводу его будущего в клубе.
Владимир Зеленский ответил отказом на призыв французского лидера Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию летом 2024 года.
Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарёв заявил, что китайской стороне давно были переданы материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил матч «Манчестер Сити» с «Лестером» в 2019 году.
Папа Римский Франциск подписал документ, опубликованный Дикастерией доктрины веры, изменив правила признания новых явлений духовного толка сверхъестественными.
Региональный мусорный оператор, муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» заявило, что возгорание на крупном мусорном полигоне под Новосибирском удалось полностью ликвидировать.
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о выходе своей команды в финал Восточной конференции Кубка Стэнли.
Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана ещё на 100 тыс. тонн.
За последние дни из приграничных районов Харьковской области эвакуированы почти 10 тыс. человек.
«Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
КНДР не намерена сотрудничать с США в вопросе борьбы с терроризмом.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС по запрету на вещательную деятельность ряда российских СМИ говорит о том, что политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур.
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в клубе.
Израильская армия проводит рейды в нескольких населённых пунктах на Западном берегу реки Иордан.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области Украины.
Глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин заявил, что в регионе повреждён объект энергетической инфраструктуры.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен в мае посетить Россию, чтобы обсудить технические аспекты вокруг ЗАЭС.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал лучшего игрока Российской премьер‑лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели подростка во время пожара в дачном доме в Братском районе.
Бывший американский президент Дональд Трамп сказал, что будет требовать проведения допинг-проб перед дебатами с действующим главой США Джо Байденом.
«Зенит» заинтересован в продлении контракта голкипера Михаила Кержакова ещё на один сезон.
В Белгороде и Белгородском районе повторно объявлена ракетная опасность, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Дополнительная поддержка со стороны западных стран не поможет ВСУ на поле боя.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не сыграл в матче 33-го тура Лиги 1 с «Ниццей» из-за травмы.
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Крыму.
Правящие круги в Германии стремятся поскорее «замять» неудобную тему с утечкой переговоров инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, обсуждавшего удары по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Испанская Примера совместно с EA Sports объявила символическую сборную сезона-2023/24.
Завершение сертификации самолёта SSJ New перенесли на 2025 год, следует из распоряжения российского правительства.
Стали известны детали разговора между главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти и голкипером команды Андреем Луниным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на лицемерие Запада на фоне решения ФРГ закрыть дело инспектора ВВС, который обсуждал удары по Крымскому мосту.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об индивидуальности в фигурном катании.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у власти в США находятся глупые люди.
Стали известны лучшие игроки по итогам шестого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз».
Участнику Евровидения от Нидерландов Йосту Кляйну грозит суд в Швеции из-за «угрожающего жеста», который артист на выступлении сделал в сторону женщины-оператора, снимающей его на камеру без согласия.
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своём будущем в каталонском клубе.