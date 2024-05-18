Fox Business: молодёжь отворачивается от Байдена

Новый опрос показал, что Байден продолжает терять поддержку населения, сообщает Fox Business. В частности, его рейтинг среди избирателей младше 30 лет снизился на 14 процентов. Причиной такого падения называют не только внешнюю политику, но и невыполнение предвыборных обещаний и сложную экономическую ситуацию.

Опрос телеканала Fox показывает, что Байден теряет поддержку ключевых групп. Посмотрите на это. Смотрите, избиратели младше 30 лет, его рейтинг снизился на 14 процентов по сравнению с показателями октября 2020 года. Это серьёзное падение.

Этим утром ко мне присоединяется президент клуба молодых республиканцев Нью-Йорка Гавин Уакс. Гавин, почему молодёжь отворачивается от Байдена? Неужели это всё из-за Израиля?

ГАВИН УАКС, президент клуба молодых республиканцев: Я думаю, что слева, конечно, есть раскол среди молодых левых избирателей. Они значительно более радикальны по вопросу Израиля. И это огромный политический ущерб для демократов в целом.





Но я думаю, что мы наблюдаем экономический кризис и кризис поколений. Они с трудом получают ипотечные кредиты, с трудом заводят семью, с трудом открывают собственное дело, чтобы продвинуться по корпоративной цепочке.





Это своего рода потерянное поколение. И Байден не выполнил свои многочисленные обещания. Я думаю, то, что мы сейчас наблюдаем, — это реакция на его политику. И я вижу, как многие переходят если не на сторону республиканцев, то по крайней мере занимают политически нейтральную позицию.

Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.