Такер Карлсон признал, что Путин во многом интереснее Байдена

Американский журналист Такер Карлсон рассказал в свежем интервью, что стремился сделать документальный очерк о Владимире Путине, когда брал у него интервью. По его мнению, российский президент во многом интереснее американского визави, а Джо Байден не то что об истории США — он не сможет и о пользовании микроволновкой рассказать.

ААРОН РОДЖЕРС, игрок НФЛ: Вы брали интервью, которое почему-то стало одним из самых провокационных, не знаю, за сколько времени. Лично я не считаю его провокационным. Когда вы посетили Россию и побеседовали с Путиным. Каково было возвращаться на родину? Потому что любой, кто смотрел интервью… Во-первых, оно было потрясающим. Во-вторых, Путин произвёл впечатление интересного, вдумчивого, умного человека. А как мы знаем из «1984», когда государство хочет вас контролировать, основная стратегия такова: должен быть враг и этого врага надо очернять, вне зависимости от того, известно о нём что-либо или нет.

И, по-моему, многие обвинили вас в том, что вы защищаете Путина, обеляете всё, что он сделал по отношению к разным людям. А я подумал: «Нет, я бы с удовольствием посмотрел бы интервью, в котором Джо Байден рассказывает об истории Соединённых Штатов так же, как Путин рассказывал об истории своей страны».

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Я бы с удовольствием посмотрел интервью, в котором Джо Байден показывает, как пользоваться микроволновкой. Но вряд ли это произойдёт. Кстати, Джо Байден и не собирается давать интервью. И Зеленский пока тоже.

ААРОН РОДЖЕРС: Но каково было возвращаться? Вы побывали ещё в паре мест после этого...

ТАКЕР КАРЛСОН: Да, после этого я некоторое время провёл на Ближнем Востоке. То есть меня не было в стране почти месяц, так что я пропустил… Да я и так никогда не читаю о себе! Потому что я знаю, кто я есть, и не нуждаюсь в том, чтобы мне кто-то об этом рассказывал. Так что я пропустил всё это, как всегда.

Но то, что кто-то станет критиковать интервью, в котором вы просто позволяете человеку говорить пару часов… Я считаю, это в принципе полезно, я просто хотел сделать документальную запись: какой он, Путин. Или по крайней мере — какой он в этом контексте. А люди могут решать сами.

Я убеждён, что людям надо давать возможность решать самим. Я считаю, взрослые люди имеют право приходить к собственным выводам. Это право взрослых людей. И я никогда не перестану в это верить. Потому что мы не рабы, мы можем иметь любое мнение, какое захотим. Если оно вам не нравится, попытайтесь изменить его с помощью разумных доводов. Не можете — идите на фиг. Я действительно так считаю.

Такова была моя позиция, когда я отправлялся на интервью с Путиным. Моё впечатление от него — точно такое, как вы сказали: я счёл, что он интересный человек, умный человек, впечатляющий человек. Знаете, в некоторых смыслах явно гораздо более впечатляющий, чем Джо Байден. Но он русский, он управляет Россией, а я американец и живу в Америке. Так что для меня важна моя страна, я хочу, чтобы мои лидеры были лучше. Я не на стороне Путина. У меня нет никакой эмоциональной привязанности ни к какой другой стране, потому что я не иностранец. Я американец, и только эта страна для меня важна. Но да, я подумал, что люди могут посмотреть и сделать собственные выводы.

ААРОН РОДЖЕРС: Им стоит так и сделать. Интервью увлекательное.

ТАКЕР КАРЛСОН: Но идея о том, что это непозволительно, по-моему, просто бред. Я не буду подчиняться, и всё тут.

ААРОН РОДЖЕРС: Когда вас пытаются «отменить» люди, которые просто склонились и брали интервью у людей вроде Зеленского, стоя на коленях…

ТАКЕР КАРЛСОН: И причмокивая. Ага.

ААРОН РОДЖЕРС: Это дикость. Когда этот парень, одетый, б****, как для похода в магазин воскресным утром, приходит просить конгресс ещё о 100 миллиардах долларов — это, б****, дикость!

ТАКЕР КАРЛСОН: Он выглядит так, будто собирается сниматься в клипе Village People. Всё это какой-то бред!

ААРОН РОДЖЕРС: Бред.

ТАКЕР КАРЛСОН: Глядя на это и ещё на очень многое, что сейчас происходит, задаёшься вопросом: может быть, они, скажем так, проверяют, как далеко можно толкать население, пока кто-то не начнёт смеяться? «Вы шутите?!»

ААРОН РОДЖЕРС: Иногда возникает такое чувство. «Что, если мы сделаем вот это? Кому-нибудь будет не пофиг? Нет. Ладно, ладно, теперь попробуем вот это… Мы поставим перед ними Джо Байдена и сделаем вот так…» Что?! Этого парня, который не может даже ходить и время от времени гадит в штаны?

Дата выхода в эфир 14 мая 2024 года.