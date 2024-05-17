Hill: Байден абсолютно оторван от экономической реальности

Если послушать заявления Байдена, создаётся впечатление, что он совершенно утратил связь с реальностью, пишет The Hill. Он уверен, что народ живёт хорошо, но реальность такова, что большинство американцев живут плохо. Байден обогатил элиту и посеял хаос в остальной части страны, а неравенство доходов при нём достигло рекордно высокого уровня.

В недавнем интервью Джо Байден сделал ряд странных заявлений, пишет The Hill. Он считает, что ситуация в экономике не такая уж плачевная, как думают американцы: «Мы уже изменили ситуацию… Данные опросов общественного мнения с самого начала были неверными».

Более того, Байден уверен, что большинство живёт вполне даже неплохо: «У них есть деньги, которые они могут потратить». Удивительно, но его пыталась вразумить даже лояльная ему журналистка, которую The Hill сравнивает с одной из домашних собачек президента. Даже такие, как она, понимают, насколько нелепо звучат его высказывания.

Создаётся впечатление, что президент совершенно утратил связь с реальностью, когда до выборов остаётся меньше полугода, констатирует издание. А реальность состоит в том, что большинство американцев живут плохо. У них нет денег, чтобы тратить их на что-либо, кроме самого необходимого.

Согласно исследованию компании payroll.org, в 2023 году 78% американцев жили от зарплаты до зарплаты. Когда их спрашивали о причинах такого положения дел, в качестве главной причины они называли «высокие ежемесячные счета». Но и это ещё не самая плохая новость. Согласно опросу Forbes Advisor, 29% опрошенных «сообщили, что их доходы даже не покрывают их стандартных расходов».

При Байдене цены растут быстрее зарплат, поэтому люди вынуждены прибегать к помощи кредитных карт, чтобы свести концы с концами. И если в начале 2021 года задолженность американцев по кредиткам составляла $800 млрд, то в 2024 году она взлетела уже до рекордных $1,1 трлн.

При этом и количество просрочек по платежам постоянно росло при работе нынешней администрации, констатирует The Hill. Уже более 20% заёмщиков исчерпали свои лимиты.

Так же обстоят дела и с автокредитами, что неудивительно, если учесть, что более 20 млн семей не в состоянии даже оплачивать вовремя коммунальные услуги.

Таким образом, издание приходит к выводу, что нынешний президент, скорее всего, просто понятия не имеет, в каких условиях живёт сегодня его народ. Поэтому стоит представить краткий обзор того, что американцы думают о своём финансовом положении. Достаточно посмотреть на недавние опросы Института Гэллапа. Вот лишь несколько заголовков.

«Американцы продолжают называть инфляцию главной финансовой проблемой», «Доверие к экономическому руководству Байдена на исторически низком уровне», «Американцы ожидают роста цен на жильё и считают рынок плохим», «Американцы по-прежнему разочарованы состоянием личных финансов», «Настроения в США остаются мрачными, лишь 18% удовлетворены состоянием страны», «Всё больше американцев говорят, что инфляция вызывает финансовые трудности».

Ирония состоит в том, что сам Байден привык изображать себя защитником интересов «синих воротничков» Америки. На за долгие годы в сенате он оказывал услуги крупным банкам, а политика его администрации ещё больше обогатила сверхсостоятельную элиту с нужными связями, в то же время сея хаос в остальной части страны.

Достаточно посмотреть на энергетическую политику нынешнего президента. Сотни миллиардов долларов налогоплательщиков направляются на проекты «зелёной энергетики», приносящие прибыль спонсорам Байдена. Предусмотрены также огромные субсидии на автомобили, но, правда, они относятся лишь к дорогим электрокарам.

Было подсчитано, что политика Байдена в области энергетики всего за два года привела к тому, что средние расходы домохозяйств на электроэнергию выросли на более чем $2300, констатирует издание.

Сегодня уже все понимают, что байденомика не достигла заявленной цели — перестроить американскую экономику «снизу вверх, а не сверху вниз». Напротив, произошло нечто противоположное. По данным Bloomberg, неравенство доходов в стране достигло рекордно высокого уровня при Байдене.

Интересно, что правление Трампа имело совершенно обратный эффект. The Hill ссылается на данные Федеральной резервной системы США, согласно которым «неравенство в доходах в Соединённых Штатах сократилось за первые три года правления администрации Трампа, поскольку рост заработной платы и низкий уровень безработицы способствовали росту доходов семей с низкими доходами и менее образованных семей».

Очевидно, что подавляющее большинство американцев считают байденомику настоящей катастрофой. Остаётся лишь гадать, поймёт ли это когда-нибудь сам Байден или он останется в блаженном неведении о том колоссальном ущербе, который он нанёс своему народу?