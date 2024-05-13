Маккарти: у США уйдут десятилетия на устранение ущерба от политики Байдена

При Джо Байдене США ведут катастрофическую внешнюю политику, играя на руку террористам и оставляя границу нараспашку, а страну — в уязвимом положении, считает бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти. По его мнению, на устранение этого ущерба у Америки уйдут десятки лет.

КЕВИН МАККАРТИ, бывший спикер палаты представителей США: После того как Байден стал президентом, мы видим то, чего не было уже 80 лет. Видим «ось зла»: Иран, Россия и Китай — объединяются, как в 1930-е. Видим, как пришлось эвакуировать пять американских посольств. Видим, как русские заходят на американскую базу в Африке и говорят американцам уйти. Видим, как Китай явился на Ближний Восток, посредничая между Саудовской Аравией и Ираном, чем раньше занималась Америка.

Кроме того — Афганистан, решение по Афганистану, вспомним семьи тринадцати погибших американских военнослужащих*, вспомним брошенных американцев, а теперь и Израиль — масштабы ущерба, нанесённого внешней политике США, одни из крупнейших за десятилетия, десятки лет уйдут на его устранение. Байден руководствуется в корне неверным политическим решением, играя на руку террористической организации, при этом оставляя нашу границу нараспашку, а страну — в уязвимом положении. В большей степени, чем когда-либо на протяжении столетий.



* Речь идёт о 13 американских военнослужащих, охранявших КПП Кабульского аэропорта и погибших 26 августа 2021 года в результате атаки смертника (прим. ИноТВ).