Fox Business: Псаки откровенно солгала в своей книге, показав слепую преданность Байдену

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выпустила новую книгу. В ней она решила переврать скандальную историю с главой Белого дома, который постоянно смотрел на часы во время церемонии возвращения тел американских солдат, погибших в Афганистане. Подобное откровенное искажение фактов говорит лишь о её слепой поддержке Джо Байдена и демократов, считает ведущая Fox Business Мария Бартиромо.

ШЕРИЛ КАСОНЕ, ведущая Fox Business: И вот ещё одна история, Мария. Бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки осудили за ложные заявления о президенте Байдене. Ещё в 2021 году президента подвергли резкой критике за то, что он несколько раз смотрел на часы во время церемонии возвращения тел 13 военнослужащих, погибших при его бездарном выводе войск из Афганистана. Семьи погибших солдат выражали разочарование и возмущение его неуважением.

Так вот, в своей новой книге Псаки написала: «Президент посмотрел на часы только после того, как церемония закончилась. Спустя несколько мгновений он и первая леди направились к своей машине». Псаки даже заявила, что новостные СМИ распространяли дезинформацию об инциденте.

И представьте себе: теперь она отказывается от этого заявления. Она сообщила Axios, что подробности этого случая удалят из будущих переизданий и электронной книги, Мария.

Итак, несколько человек видели, как он неоднократно смотрел на часы. Всё это было снято на камеру. Но она написала другую версию.

МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox Business: Вот именно. И мы только что посмотрели это видео. Здесь всё на виду. Мы все это увидели. Да, вот оно, чёрным по белому. Огромное спасибо, Шерил. Ли Картер, что вы скажете?

ЛИ КАРТЕР, социолог: У меня один вопрос: среди всех вещей, о которых можно было рассказать, зачем лгать об этом? Есть много вещей, которые нельзя… я имею в виду, что в этом просто нет смысла. Мы все видели, как это произошло. У нас есть видеозапись. Зачем это отрицать и зачем вообще публиковать подобное?

МАРИЯ БАРТИРОМО: Я думаю, дело в слепой поддержке Джо Байдена и политики демократов. Вот и всё. Я имею в виду, что это подобно отказу признавать, что открытая граница представляет собой угрозу национальной безопасности. Именно через эту открытую, эту слепую поддержку политики демократов они не хотят переступать.

ЛИ КАРТЕР: Есть так много вещей, которые она могла бы слепо поддержать, но останавливаться на этом случае в книге — просто возмутительно. И в первую очередь это оскорбление военнослужащих и их семей, у которых случившееся вызвало справедливое недовольство.





Зачем вообще возвращаться к этой теме? Есть так много действительно важных вопросов. Я понятия не имею, почему она потратила время на освещение этого вопроса, особенно в виде откровенной лжи.

Дата публикации 14 мая 2024 года.