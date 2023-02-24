«Боже упаси»: Псаки решила завязать с работой на правительство США

Экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая стала ведущей телеканала MSNBC, объявила о завершении политической карьеры, передаёт Fox News. По информации Fox, Псаки в интервью The New York Times сообщила, что не планирует ни избираться на какие-либо правительственные посты, ни участвовать в агитационных кампаниях.

Бывший официальный представитель Белого дома Джен Псаки опровергла предположения о том, что она будет баллотироваться на какой-либо государственный пост, сообщает Fox News.

Как пишет сайт телеканала, о завершении своей политической карьеры Псаки объявила в интервью The New York Times, опубликованном в минувший вторник и посвящённом её новой авторской передаче Inside, которая будет выходить на канале MSNBC по воскресеньям.

«Боже упаси, — заявила Псаки, отвечая на вопрос корреспондента о том, будет ли она избираться на какую-либо позицию в правительстве. — Это же мой худший кошмар».

Псаки также сообщила, что участвовать в предвыборных кампаниях она также не собирается. «Ни в одной кампании за чьё-либо переизбрание я принимать участия больше не буду. Да и вообще планов возвращаться в правительство у меня нет. Никогда», — приводит её слова Fox News.

По данным Fox, в материале The New York Times отмечается, что у канала MSNBC с момента ухода Дональда Трампа с президентского поста постоянно сокращаются рейтинги.

Псаки занимала при президенте Бараке Обаме пост директора Белого дома по коммуникациям и официального представителя Госдепа, а при Джо Байдене была пресс-секретарём Белого дома, нпоминает обозреватель Fox News. Работая на Байдена, она часто вступала в перепалки с журналистами, которые задавали ей вопросы о последствиях решений его администрации, пишет он. Вместе с тем в своём интервью The New York Times пообещала, что будет «строго спрашивать» со своего бывшего начальника в тех случаях, когда он действительно будет этого заслуживать, отмечает журналист.

В настоящий момент пост пресс-секретаря Белого дома занимает Карин Жан-Пьер, которая ранее работала на MSNBC политическим аналитиком, подчёркивается в материале Fox.