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Bloomberg: главный советник Байдена по России уходит в отставку

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В США в отставку уходит советник президента США по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Эрик Грин, сообщает Bloomberg. Как говорят его коллеги, он играл ключевую роль в формировании политики Вашингтона в отношении России, в том числе в том, что касается реакции на российскую спецоперацию в Донбассе.
Bloomberg: главный советник Байдена по России уходит в отставку
AP

Главный советник президента США Джо Байдена по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности покидает свой пост, пишет Bloomberg. Эрик Грин отслужил на дипломатической службе больше 30 лет и собирается уйти в отставку.

 
«Эрик играл центральную роль в нашей работе здесь, в Совете национальной безопасности, возглавив задачу по привлечению к ответственности России и поддержке Украины. Его идеи и действия снова и снова оказывались ключевыми, и я безмерно благодарен ему за службу», — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
 
В Белом доме Грин руководил управлением, которое занимается Россией и Центральной Азией, и координировал политику с руководством Совета национальной безопасности. В частности, он помог Байдену подготовиться к саммиту 2021 года с президентом России в Женеве и сыграл центральную роль в разработке ответа американской администрации на российскую спецоперацию в Донбассе, уточняет Bloomberg.

 

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источник
Bloomberg США Северная Америка
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