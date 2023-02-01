Journalistenwatch: «уникальный альянс» — военные США и Германии призывают к мирному урегулированию украинского кризиса

На Западе сложился беспрецедентный для истории альянс военных из США и Германии, выступающих против обострения ситуации на Украине, сообщает Journalistenwatch. Они считают, что конфликт необходимо урегулировать мирным путём. В частности, бывшие генералы ГДРовских войск призывают Берлин отказаться от вассальной политики в угоду США и приложить все возможные усилия для того, чтобы не допустить войны с Россией.