На Западе сейчас сложился уникальный в истории альянс из военных, выступающих против обострения ситуации на Украине и мирное урегулирование конфликт, пишет Journalistenwatch. Ветераны американской и немецкой армий требуют прекратить опосредованную войну США против России. К началу мирных переговоров в частности призывают председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор и экс-офицер разведки Скотт Риттер.

В Германии предостережения звучат со стороны бывшего генерального инспектора бундесвера Харальда Куята. А недавно два экс-генерала Национальной народной армии ГДР Зебальд Даум и Манфред Гретц написали письма работающему в Берлине российскому атташе по вопросам обороны и выразили в нём своё отношение к той военной истерии, которая сейчас охватила Германию и НАТО.

В своём письме Гретц пишет, что немецкие политики действуют как «вассалы США», и «идеологизированные СМИ» их в этом поддерживают. На фоне новости о том, Берлин собирается поставить Киеву танки Leopard 2 у «многих волосы встают дыбом» и пробуждаются неприятные воспоминания о событиях Второй мировой войны.

В генерал-лейтенанте вскипает ярость, когда он слышит односторонние обвинения в адрес России, в частности в совершении военных преступлений. И это стороны США, которые совершили «главное в истории человечества военное преступление», сбросив ядерные бомбы на мирные японские города Хиросиму и Нагасаки. При этом на Западе не говорят о предыстории украинского конфликта, а также о том, что Запад обманул Россию, пообещав не расширять НАТО на Восток. Ярость в нём возникает и тогда, когда он слышит, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорит о необходимости «разрушить Россию». В связи с происходящим он призывает всех, кто смотрит на происходящие на Украине схожим с ним образом, не молчать, не прятаться, а говорить: «Ищите наших союзников, и вы найдёте их, посещайте их мероприятия. Вместе мы сильны».

К протестам против поставок Украине немецких танков в своём письме призывает и генерал-майор Даум. По его словам, этот шаг подтверждает слова Бербок о том, что Запад «воюет с Россией»: «Этим решением Германия не только продлевает гибель людей на Украине, но и становится стороной в этих боевых действиях. В тоже время Россию всё больше представляют в образе врага немецкого народа, и окончательно уничтожается всё то, что было в своё время важным в дружеских отношениях с Россией, особенно в Восточной части Германии, но и в ФРГ в целом».

Даум напомнил, что освобождение немецкого народа от фашизма стоило Советскому Союзу 27 млн жизней. При этом позже объединение Германии стало возможным именно благодаря СССР и России. К тому же Москва добровольно вывела с немецкой территории свои войска и не настаивала на нейтральном статусе государства, разрешив остаться в НАТО. Он также напомнил, что сегодня не российское войска стоят на границе Германии или ЕС, а солдаты альянса — у российских границ.

«И в заключении также напомню, что именно США и НАТО организовали в 2014 государственный переворот на Украине, в результате которого избранный президент бежал из страны, а потом они вооружали Украину, развернули её войска против России, чтобы она могла 8 лет вести войну против собственного народа, и она вела эту войну», — подчеркнул Даум.

«Это всё было забыто или это такая благодарность за всё то, что Советский Союз и Россия сделали для Германии, или мы дошли до того, чтобы снова начать войну с Россией, теперь уже в третий раз? — недоумевает бывший генерал-майор. — Мы так быстро забыли результаты битв за Сталинград и Курск или мы хотим их пересмотреть?»

Когда-то в Германии действовал неписаный закон «больше никакой войны», но времена изменились, сетует он: «Поэтому я призываю протестовать против поставки танков и другого тяжёлого вооружения из Германии, которые только продлят боевые действия и гибель людей на Украине. Пусть голос разума победит, и пусть большинство поможет избежать войны».