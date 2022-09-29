Washington Times: «Джеки, вы здесь?» — Байден обратился к покойной конгрессвумен на мероприятии в Белом доме

На проходившей в Белом доме Конференции по вопросам голода, питания и здоровья президент США Джо Байден обратился к покойной конгрессвумен Джеки Валорски, поинтересовавшись, не присутствует ли она среди собравшихся, сообщает The Washington Times.



«Джеки, вы здесь? Где Джеки?» — спросил Байден, имея в виду Валорски.



Как напоминает издание, конгрессвумен-республиканка от штата Индиана Джеки Валорски погибла 3 августа этого года в автокатастрофе с участием двух автомобилей. В этой аварии также погибла 55-летняя женщина, управлявшая другой машиной. После смерти политика Байден выступил с заявлением, в котором выразил свои соболезнования. А Белый дом, чтобы почтить её память, даже приспустил флаги.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду вызвала возмущение в зале для брифингов, натянуто объяснив, почему президент Байден поинтересовался, не находилась ли покойная конгрессвумен на мероприятии.



Этот ляп президента США прокатился ударной волной по соцети Twitter и попал в заголовки СМИ, однако Жан-Пьер сказала, что американский лидер «постоянно думал» о Валорски во время своего выступления на конференции.



Она добавила, что Байден планирует в пятницу принять семью конгрессвумен в Белом доме при подписании законопроекта в её честь.



Однако её объяснение не помогло успокоить поток вопросов со стороны журналистов.



Один из них язвительно отметил: «Я почти каждый день думаю о Джоне Ленноне, но я не называю его имени».



«Когда вы будете подписывать закон в честь Джона Леннона, тогда мы сможем поговорить об этом», — парировала Жан-Пьер.



Но вопросы на эту тему не прекратились, и в конце концов из-за ответной реакции журналистов пресс-секретарь ненадолго потеряла контроль над происходящим, отмечается в статье.



«Это законный вопрос, — выкрикнула одна и журналисток, перебивая своих коллег. — Нам нужны ответы. Эти моменты замешательства происходят всё чаще. Американцы это видят».