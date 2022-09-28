Тулси Габбард: Байден оторван от реальности и ему нет дела до американского народа

Джо Байден потерял связь с реальностью и не замечает больших проблем, с которыми сталкиваются простые американцы, заявила экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в своём интервью для Fox News. Габбард отметила, что пока Байден в ООН обещает миллиарды другим странам, американские военные борются с инфляцией и резким ростом стоимости жизни, проживая в небезопасных условиях.

Тулси Габбард — бывший кандидат в президенты и бывшая конгрессвумен от Гавайев. Тулси, поражает, когда смотришь на факты и убираешь всю дезинформацию, которую подбрасывают левые и СМИ. Это реальная проблема в нашей стране. Я верю, что люди видят сквозь этот (информационный. — ИноТВ) шум. А вы?

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-кандидат в президенты США: Да, верю. Я думаю, что все эти разные примеры, которые вы приводите, Джесси, указывают на несколько вещей. Во-первых, на то, насколько сильно они (администрация Байдена. — ИноТВ) оторваны от реалий и проблем, с которыми сталкиваются обычные американцы по всей стране.





Эти примеры разоблачают то, насколько нагло они нам лгут. Они пытаются нарисовать радужные картины, которые являются вопиющим обманом, и думают, что мы слишком глупы, чтобы разглядеть их ложь, и тем самым выставляют напоказ своё высокомерие.





Они считают себя правителями империи. Мы для них подданные. Они знают, что лучше, а мы просто должны соглашаться и подчиняться. Но реальность такова, что американцев окружает действительность, а не та радужная фантастическая картина, которую им рисуют.





Я только что провела несколько дней с военнослужащими в Южной Флориде, Джесси, и им приходится бороться не только с инфляцией, но и с невероятно высокой стоимостью жизни, жилья, еды. Ближайший магазин Walmart или Costco находится в шести часах езды с учётом обратного пути.





Я разговаривала с сержантом первого класса. У него жена и четверо детей. По сути, они платят почти пять тысяч долларов за съёмное жильё на военной базе. То есть они живут в ужасных и небезопасных условиях. Для того чтобы вселиться в дом, они должны подписать отказ от претензий, заявляя, что они согласны проживать в месте с асбестом, плесенью и свинцовой краской, подвергающими риску их здоровье и здоровье их семей. Существует множество примеров, на которые мы можем указать.