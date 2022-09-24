Против России до последнего украинца — Такер Карлсон об истинных целях поддержки Байденом киевского режима

Советники Байдена хотели не победы Украины, а смены власти в России, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Ещё в апреле представители правительств России и Украины пришли к предварительным мирным договорённостям, однако в переговорный процесс вмешалась администрация президента США, которая желает отомстить Владимиру Путину за избрание Дональда Трампа.

Две вещи были совершенно очевидны: во-первых, украинская армия никак не смогла бы одержать решительную военную победу над Россией, и причина этому проста: Россия слишком велика, а Украина слишком маленькая. Российские вооружённые силы в разы превосходят украинские, к тому же у них есть ядерное оружие. Сама по себе Россия является самой большой страной на планете Земля. У неё относительно крупная экономика для своего региона, и там проживает 145 миллионов человек. На Украине проживает около 40 миллионов человек, и это самая бедная страна в Европе со средним годовым доходом намного ниже, чем в Албании. Так что, просто взглянув на самые элементарные цифры на уровне «Википедии», сразу было ясно, что если Украина хочет оставаться суверенной страной (и, конечно, все мы хотели этого для Украины), то ей необходимо достичь каких-то договорённостей с Россией. Ожесточённые сражения здесь не помогут. Это не моральное суждение: можно сколько угодно поддерживать украинских военных, но это факт, и от него никуда не деться.

Второе, что сразу бросалось в глаза в этом конфликте, это то, насколько необычайно разрушительным был и будет. Разгромили не только Украину, хотя, конечно, и её тоже. Досталось всей западной экономике, включая нашу. Российские энергоносители подпитывают Европу. Рецессия в Германии обязательно должна была привести к серьёзной рецессии у нас, что в последующие месяцы и произошло. Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем беднее будут все, за исключением, пожалуй, Владимира Путина. Мы ломаем то, что будет очень трудно восстановить. Опять же, это было совершенно очевидно с первого дня противостояния. В то время об этом нельзя было говорить. Любого, кто это делал, объявляли российским шпионом. Но это всё равно было правдой — и украинцы это, безусловно, понимали.

По данным журнала Foreign Policy, ещё в апреле представители правительств России и Украины тайно встретились — и «похоже, предварительно согласовали наброски достигнутого путём переговоров временного урегулирования» о прекращении боевых действий. Условия сделки были простыми: Россия выводит свои войска с Украины, Украина обещает не вступать в НАТО. Таким образом, каждая сторона получила бы то, что хочет больше всего, — просто и эффективно, и, возможно, это сработало бы. Однако администрация Байдена категорически против урегулирования. Советники Байдена не просто хотели, чтобы россияне покинули Украину, о чём они заявляли нам по телевидению. Нет! Советники Байдена хотели тотальной войны со сменой власти в России — видимо, с целью отомстить Путину, которого они считают ответственным за избрание Дональда Трампа. И они были готовы драться до последнего украинца, чтобы получить своё.

Итак, 9 апреля этого года Белый дом отправил в Киев своего незадачливого на тот момент ещё премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По данным украинских СМИ, Джонсон передал правительству Зеленского два сообщения: «Во-первых, Путин — военный преступник, на него нужно оказывать давление, а не вести с ним переговоры. И второе: даже если Украина готова подписать какие-то договоры о гарантиях с Путиным, то Запад — нет». Другими словами, какая разница, чего хотят украинцы. Америка и Великобритания требуют тотальной войны с Россией, войны со свержением власти в России. Конечно же, украинцам ничего не оставалось делать, как уступить — и через несколько дней мирные переговоры провалились.

В то время об этом практически нигде не сообщалось, но это был поворотный момент в украинском конфликте. В этот момент цели изменилась: с восстановления Украины до состояния перед началом конфликта — и это всем на Западе кажется разумным — на что-то другое, на войну, направленную на свержение Владимира Путина, так же как мы свергли Саддама Хусейна, чтобы потом надеяться на лучшее. Это и опасно, и безумно. Вот, в какой ситуации мы находимся сейчас, и с этого момента всё изменилось. Именно так мы пришли к тому, что на сегодняшний день мы стоим к ядерному конфликту ближе, чем когда-либо в истории.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2022 года.