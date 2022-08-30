Такер Карлсон: западные санкции вредят самому Западу, а не России

Введённые против Москвы санкции спровоцировали дефицит продовольствия и энергоносителей на Западе, при этом России они не навредили, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, решение возникших у Запада проблем очень незамысловато: чтобы спасти мировую экономику, нужно завершить конфликт на Украине и восстановить потоки энергоресурсов в Европу.
Нам всем придётся упорно поработать ради свободы, и мы должны засыпать миллиардами украинских олигархов, которые явно ненавидят Соединённые Штаты. И всё потому, что так поступать правильно: нам нужно навредить России, поскольку это наш моральный долг.
А санкции, которые спровоцировали дефицит продовольствия и энергоносителей на Западе, действительно вредят России? Нет, они ей не вредят. У России сейчас энергоресурсов более чем достаточно. Их больше, чем они могут использовать или продать. На самом деле у России настолько много излишков природного газа, что она просто его сжигает. Получается, как они говорят, факел.
Российский завод близ границы с Финляндией ежедневно сжигает газ на сумму 10 миллионов долларов. Походит на важное событие. А как СМИ это освещают?
Вот, например, BBC, цитирую: «Учёные обеспокоены огромными объёмами углекислого газа и сажи, образующихся в результате этого, поскольку это может усугубить таяние арктических льдов».
Неужели? Вас беспокоит именно это? Усиление глобального потепления? Ведь тут непосредственный эффект состоит в том, что он (газ. — ИноТВ) уже не может дойти до жителей Европы и уберечь их от холода.
В рамках своего общества вы можете дойти до такого момента, когда облечённые властью люди и их ручные собачонки в СМИ окажутся настолько оторваны от тревог обычных людей и будут настолько не заинтересованы в жизнях своих граждан, что общество станет очень взрывоопасным. И мы быстро приближаемся к этой точке.
Но мы можем решить эту проблему. Решение этой катастрофы очень незамысловато: завершите конфликт на Украине, восстановите потоки энергоресурсов в Европу и спасите мировую экономику, в том числе нашу. А Джо Байден делает это? Другие безрассудные западные лидеры, такие как Борис Джонсон, делают это? Нет, они делают противоположное.
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