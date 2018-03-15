SRF: в деле Скрипаля Совбез ООН воздержался от «крайностей» — в отличие от Великобритании и США В деле Сергея Скрипаля многое по-прежнему неясно, а в Совбезе ООН Великобритания, США и Россия уже устроили «обмен жёсткими ударами», сообщает SRF. Лондон и Вашингтон поспешили обвинить Москву в отравлении бывшего российского разведчика. Впрочем, как подчёркивает журналист швейцарского телеканала, «так далеко заходить больше не захотел практически никто»: ни Генсек ООН, ни партнёры Великобритании по НАТО и ЕС. 15 марта 2018 SRF

SRF: Вашингтон продаёт оружие бывшим врагам «без угрызений совести» За последние пять лет глобальная торговля оружием выросла на 10%, сообщает SRF, ссылаясь на данные Стокгольмского института исследования проблем мира. Лидирующее положение в торговле вооружением по-прежнему занимают американские концерны, клиентами которых стали даже такие «бывшие враги», как Вьетнам, отмечает издание. 12 марта 2018 SRF

SRF: празднование 23 февраля в России — элемент культа «настоящего мужика» 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, который благодаря усиленной милитаризации страны приобрёл особый размах и превратился в «мужской день», сообщает корреспондент швейцарского телеканала SRF. В России сложился целый культ «настоящего мужика», и в качестве его эталона нередко предстаёт президент Владимир Путин. 23 февраля 2018 SRF

SRF: в Швейцарии «ответственному за аннексию Крыма» устроили радушный приём Российские парламентарии во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным посетили своих швейцарских коллег с ответным визитом, сообщает SRF. Как отмечает корреспондент телеканала Фелиция Ноттер, ни министра иностранных дел, ни председателя Национального совета Швейцарии не смутило то, что «третий номер российской политики» включён в санкционный список ЕС и «ответственен за аннексию Крыма». 20 февраля 2018 SRF

SRF: из-за мобильных приложений американские солдаты «рассекречивают» координаты своих военных баз Из-за чрезмерного использования мобильных приложений с функцией определения местонахождения солдаты американской базы Баграм в Афганистане сделали доступной для других пользователей «точные карты» базы, сообщает SRF. Этот случай, а также другие прецеденты вызвали беспокойство в Пентагоне, который опасается, что «противники США», в том числе Россия, могут без труда получать строго секретную информацию, добавляет издание. 6 февраля 2018 SRF

SRF заглянул за кулисы «медийного цирка» в Давосе Каждый год на Всемирный экономический форум в Давосе приезжает множество журналистов — и начинается своеобразный «медийный цирк», сообщает SRF. При этом в 2018-м всех остальных на арене затмил глава Белого дома Дональд Трамп, который умеет совмещать политику и развлечение, отмечает швейцарский телеканал. 28 января 2018 SRF

SRF: «Оливковая ветвь» Эрдогана пришлась США не по вкусу Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган полон решимости очистить от курдов весь север Сирии, сообщает SRF. Но его военная операция «Оливковая ветвь» вызвала критику в США. Впрочем, все попытки Вашингтона вразумить Анкару оказались тщетны, отмечает швейцарский телеканал. 27 января 2018 SRF

SRF: Белград назвал «терактом» убийство сербского политика в Косове На севере частично признанной Республики Косово в городе Митровице неизвестные убили сербского политика Оливера Ивановича, сообщает SRF. Белград назвал произошедшее «террористическом актом» и пообещал принять «соответствующие меры». Многие опасаются, что преступление усилит напряжённость в отношениях Приштины и Белграда. 17 января 2018 SRF

SRF: в отличие от США Швейцария встала на защиту сетевого нейтралитета Отмена сетевого нейтралитета в США вызвала беспокойство у многих предпринимателей, сообщает SRF. Теперь американские провайдеры смогут блокировать определённый контент, распространять его с заниженной скоростью или с завышенной, но за плату, нарушая при этом условия равной конкуренции в сети, поясняет швейцарский телеканал. 16 декабря 2017 SRF

SRF: «загадочные» письма из России заинтриговали Швейцарию Швейцарцы в кантоне Санкт-Галлен озадачены загадочными письмами на русском языке, сообщается на сайте телеканала SRF. Получатели не поняли из них ни слова и заподозрили мошенничество. Впоследствии выяснилось, что письма им разослала генпрокуратура Северного Кавказа: таким образом состоящих в Amnesty International швейцарцев уведомили о судьбе российской правозащитницы, в поддержку которой они ранее направили заявления. 18 октября 2017 SRF