Писатель Ерофеев — швейцарскому читателю: «Тяжело быть русским» В своей статье для швейцарского издания Le Temps российский писатель Виктор Ерофеев признаётся, что «русским быть тяжело». По его словам, за последние 20 лет отношения граждан с государством «значительным образом изменились». После распада СССР россияне смотрели на государство как на «непредсказуемое существо», в нулевых годах у народа появились надежды, а теперь, как утверждает Ерофеев, люди учатся жить самостоятельно, «выживать без веры в будущие планы государства». 20 марта 2018 Le Temps

SRF: в деле Скрипаля Совбез ООН воздержался от «крайностей» — в отличие от Великобритании и США В деле Сергея Скрипаля многое по-прежнему неясно, а в Совбезе ООН Великобритания, США и Россия уже устроили «обмен жёсткими ударами», сообщает SRF. Лондон и Вашингтон поспешили обвинить Москву в отравлении бывшего российского разведчика. Впрочем, как подчёркивает журналист швейцарского телеканала, «так далеко заходить больше не захотел практически никто»: ни Генсек ООН, ни партнёры Великобритании по НАТО и ЕС. 15 марта 2018 SRF

Neue Zürcher Zeitung: Европа повлияет на Россию через недовольную молодёжь Хотя Владимир Путин представляет себя лидером, который поднимает престиж России в мире, он всё больше теряет симпатии молодого поколения, которое выросло за время его правления, пишет Neue Zürcher Zeitung. Как считает швейцарское издание, ЕС и Германии необходимо поддерживать общественные изменения в России, причём работать нужно не только с либеральной оппозицией, которая составляет лишь малую часть общества, но и с патриотически настроенной молодежью. 13 марта 2018 Neue Zürcher Zeitung

SRF: Вашингтон продаёт оружие бывшим врагам «без угрызений совести» За последние пять лет глобальная торговля оружием выросла на 10%, сообщает SRF, ссылаясь на данные Стокгольмского института исследования проблем мира. Лидирующее положение в торговле вооружением по-прежнему занимают американские концерны, клиентами которых стали даже такие «бывшие враги», как Вьетнам, отмечает издание. 12 марта 2018 SRF

Le Temps рассказала о секретном полигоне, где американцы учат украинцев воевать Полигон Яворов, находящийся на западе Украины, — это одно из самых секретных мест страны. Как пишет издание Le Temps, с 2015 года здесь, на бывшей базе советской армии времён холодной войны, размещены американские солдаты. По словам американского капитана Кайлы Кристофер, работа американских солдат абсолютно не связана с конфликтом Украины и России; она нацелена на то, чтобы поддержать Украину в её попытках достичь оперативной совместимости с НАТО. 4 марта 2018 Le Temps

NZZ: «газовое оружие» Кремля Украину больше не пугает Благодаря изменению рыночных условий, «сланцевой революции» и поставкам сжиженного газа Украина добилась «независимости от России», и «газовое оружие» Москвы больше не пугает Киев, пишет Neue Zürcher Zeitung. Кроме того, из-за нежелания Кремля прекратить вооружённый конфликт украинцы «бесповоротно решили пойти по западному пути», добавляет издание. 3 марта 2018 Neue Zürcher Zeitung

NZZ: власти Австрии присмотрят за интернетом по «методу Штази» Правительство Австрии разрешило то, что ещё недавно само называло «методами Штази», пишет Neue Zürcher Zeitung. Новый пакет мер в сфере безопасности существенно расширит возможности государственного контроля, подчёркивает автор статьи Мерет Бауманн. 26 февраля 2018 Neue Zürcher Zeitung

Blick о «хоккейной сказке»: в «безумном» финале россияне отстояли свою честь Финал соревнований по хоккею на Олимпиаде в Пхёнчхане выдался очень напряжённым, пишет Blick. Немцы едва не вырвали победу из рук неоспоримого фаворита России, но чуда не произошло, и спортсмены из Германии были вынуждены довольствоваться серебром, рассказывает швейцарское издание. 25 февраля 2018 Blick

Экс-глава «Врачей без границ»: гуманитарные интервенции Запада не разрешают конфликты, а несут ещё больше разрушения Международные военные интервенции в зоны конфликтов, называемые «гуманитарными», не способны привести к заявленным результатам и несут в себе ещё большие разрушения, уверен сооснователь фонда «Врачи без границ» Рони Брауман. Как заявил эксперт в интервью Le Temps, Западу пора перестать воспринимать другие народы как «меньших братьев» и понять, что устанавливать политические порядки по своему желанию больше не в его силах. 24 февраля 2018 Le Temps

SRF: празднование 23 февраля в России — элемент культа «настоящего мужика» 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, который благодаря усиленной милитаризации страны приобрёл особый размах и превратился в «мужской день», сообщает корреспондент швейцарского телеканала SRF. В России сложился целый культ «настоящего мужика», и в качестве его эталона нередко предстаёт президент Владимир Путин. 23 февраля 2018 SRF