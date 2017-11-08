RTS: в России предпочитают праздновать не революцию, а победу над Гитлером Столетие Октябрьской революции праздновали в России очень скромно, отмечает корреспондент RTS, ведь идея восстания противоречит традиционным ценностям, которые исповедует Путин. При этом, по словам журналистки, далеко не все эпизоды советской истории уходят в небытие, а главным праздником страны стала победа над нацистами. 8 ноября 2017 RTS

Швейцарский профессор: Европе не удается поладить с Путиным из-за США Владимир Путин первым протянул руку дружбы США и ЕС, напоминает зрителям RTS преподаватель Женевского института международных отношений и развития Андре Либих. Однако приближение НАТО к границам России и кризис на Украине перечеркнули усилия президента. Сегодня США, которые считают Россию противником, разжигают русофобию в странах, которые в прошлом пострадали от России: в Польше, Прибалтике и Германии. 20 ноября 2016 RTS

RTS: Немецкий журналист взглянул на Путина без предрассудков Радиостанция La Première взяла интервью у немецкого журналиста и автора книги «Путин. Логика власти» Хуберта Зайпеля, неоднократно встречавшегося с российским президентом лично. Журналист рассказал корреспонденту La Première о заслугах Путина, его отношениях с Западом и его кадровой политике. 21 сентября 2016 RTS

RTS: Теракт в Стамбуле – месть исламистов за примирение с Россией Анкара поплатилась за сближение с Москвой, предполагает RTS. Возобновление экономических связей, а главное, сотрудничества на Ближнем Востоке грозит террористам ИГ гибелью. Организовав теракт в аэропорту Стамбула, джихадисты, как полагает канал, решили отомстить Турции. Пока Анкара полным ходом движется к дружбе с Москвой, ей грозит целая череда терактов, предупреждает RTS. 30 июня 2016 RTS

RTS: Украина спасла Францию от теракта, но ей не поверили Французская сторона с большой осторожностью и скептицизмом отнеслась к новости о задержании украинскими спецслужбами ультраправого гражданина Франции, якобы собиравшегося совершить ряд терактов во время Евро-2016, сообщает RTS. По мнению французов, кадры задержания подозреваемого выглядят как постановочные, а ультраправые террористы в последний раз действовали во Франции еще во времена Алжирской войны. 7 июня 2016 RTS

RTS: «Бесстрашные» россияне спасают туризм Туниса «Неожиданный подарок судьбы» в лице российских отдыхающих спасает туристический бизнес Туниса, лишившегося после терактов 2015 года европейских клиентов, считает RTS. Россияне, которым «Владимир Путин запретил ездить в Турцию и Египет», заполняют опустевшие после исхода европейцев пляжи. Издание объясняет наплыв туристов из России их «бесстрашием». 27 мая 2016 RTS

Французский журналист: Западу не одолеть Путина на информационном ринге Российский президент блестяще использует средства массовой коммуникации, и этим он отличается от других мировых лидеров, рассказывает журналист Жан-Франсуа Бутор в эфире RTS. По его словам, Путин делает ставку на ложь, поэтому Западу, верному ценностям плюрализма и свободы СМИ, сложно с ним тягаться. 29 марта 2016 RTS

Карла Дель Понте: Россия единственная, кто всерьез воюет с ИГ В интервью каналу RTS член международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Карла Дель Понте заявила, что в целом положительно оценивает российскую военную операцию в Сирии. Хоть Россия, по ее мнению, и не очень хорошо отличает террористов от других формирований, она, по сути, единственная страна, которая «наконец атаковала ИГИЛ». 9 февраля 2016 RTS

RTS: Жерар Депардье ехал в «диктатуру», а попал в сказку Визит в «последнюю диктатуру Европы» произвел на актера Жерара Депардье неизгладимое впечатление. После встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, который показал ему красоты республики, француз признался, что не ожидал увидеть такого образцового порядка, сообщает RTS. 23 июля 2015 RTS

RTS: Владимир Мединский напомнил Швейцарии, кому она обязана миром Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил в эфире швейцарского телеканала RTS, что удивлен «непродуманным решением» Франсуа Олланда и Ангелы Меркель не приезжать в Москву на День Победы. Более того, он расстроен, что и швейцарские власти на празднование не приедут. Кажется, что Швейцария забыла, что двухсотлетним миром на своей территории она в значительной степени обязана России. 30 апреля 2015 RTS