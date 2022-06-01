RTS: «войдёт в историю как образец для подражания» — военный эксперт объяснил успехи российской армии в Донбассе

Несмотря на многочисленные заявления Запада о неудачах российской армии на Украине, на самом деле Россия успешно ведёт военную спецоперацию, и её стратегия достойна подражания, уверен швейцарский военный специалист Бернар Вишт. Как объясняет эксперт, российским военным удалось ввести всех в заблуждение трижды: сначала в отношении сроков операции, а затем по поводу планов захвата Киева и Харькова. Эти обманные манёвры помогли русским спокойно продвигаться в Донбассе, пока украинские силы были сосредоточены в других местах, отмечает Вишт.

У нас в гостях Бернар Вишт.

БЕРНАР ВИШТ, преподаватель университета Лозанны: Добрый вечер!

Он автор множества книг по военной стратегии. Мы много слышим от экспертов о слабостях российской армии, её медлительности, проблемах с логистикой. Но вы, напротив, утверждаете, что в Донбассе мы видим, как Россия побеждает.

БЕРНАР ВИШТ: Именно так. Об этом непросто говорить, учитывая гуманитарную ситуацию и страдания людей, но с точки зрения военной стратегии нужно сказать, что манёвры, предпринятые российской армией с момента начала этой военной операции, вероятно, войдут в анналы истории как образец для подражания.

Однако Киев не пал за три дня, как того хотели русские. Наоборот, их отбросили назад. Здесь всё прошло не так, как предполагалось.

БЕРНАР ВИШТ: Вероятно, в этом и заключается успех предпринятого манёвра — им удалось ввести всех в заблуждение. Первый обман, в котором они преуспели, был в том, чтобы заставить поверить, что эта операция будет быстрой, подобной той, которую они провели в Грузии в 2008 году и которая длилась не более десяти дней. Другой раз им удалось ввести всех в заблуждение, заставив поверить, что, окружив Киев, они будут его брать. Цель была в том, чтобы сосредоточить здесь все украинские силы. А третья мистификация, мне кажется, происходит прямо сейчас в Харькове — это второй по значимости город Украины, исторический и стратегический символ.

Да, в Харькове, или в Харкiве, украинцам удалось отбросить русских. Слушая вас, создаётся впечатление, что это поражение России было продумано, то есть это на самом деле тоже победа. Это трудно понять.

БЕРНАР ВИШТ: Это потому, что русские владеют так называемым оперативным искусством. Цель оперативного искусства не в том, чтобы уничтожить противника, а в том, чтобы заставить его утратить боеспособность, при этом не ввязываясь в изнурительные боевые действия. Итак, они фиксируют цель, как это уже происходило раньше — с Харьковом они повторяют ту же тактику. В результате, украинцы защищают Харьков, а у русских в это время развязаны руки в Донбассе.

Мы видим, что в Донбассе сейчас они побеждают, им удалось взять в окружение эту — правда, совсем крошечную — часть страны. Предлагаю вам прочесть твит ещё одного военного эксперта, Филипа O’Брайана из Сент-Эндрюсского университета, который пишет: «Русские очевидно бросают все силы на попытку завоевания этого крошечного кусочка Донбасса», — ценой огромных потерь. «Стоило ли это таких усилий?», действительно ли это победа?

БЕРНАР ВИШТ: В оперативном искусстве сами бои не являются целью. Цель России уже достигнута. Она была в том, чтобы вселить страх в Европейский союз, и, надо сказать, что это русским удалось. Кроме того, нужно было показать НАТО, как далеко они готовый зайти, и эта миссия тоже успешно выполнена. И кроме того, это завоевание территорий. Они завоёвывают территории, которые их интересуют, то есть Восточную часть Украины, промышленную часть страны, пророссийскую часть, имеющую выход к морю. Дело в том, что мы на Западе рассматриваем боевые действия как проигранные или выигранные битвы, но советское военное искусство состоит не в этом.

По крайней мере, так говорят сегодня на государственном уровне. Спасибо за ваше мнение. Добавлю, однако, пару слов. Есть ощущение, что Европейский союз сегодня един как никогда, так же как и НАТО. И в этом заключается, в первую очередь, поражение России.

БЕРНАР ВИШТ: Да, но скажите мне, в чём сила НАТО? С моей точки зрения, единственное пространство для манёвра у него осталось в сфере информации или дезинформации. Давайте вспомним обо всем известном оружии массового поражения в Ираке, которое мы до сих пор ищем 20 лет спустя.

Ну, это уже совсем другая тема! Спасибо большое, Бернар Вишт.

Дата выхода в эфир 30 мая 2022 года.