Le Figaro: Пентагон начал пополнять запасы вооружений, истощённые Украиной

Минобороны США подписало с компанией Raytheon соглашение на поставку 1468 ПЗРК Stinger взамен комплексов этой модели, отправленных в качестве военной помощи Украине, пишет Le Figaro. Как отмечается в материале издания, соглашение стало для Пентагона первым заказом на Stinger за последние 18 лет.

Пентагон решил восполнить запасы вооружений, истощённые из-за оказания Вашингтоном военной помощи Украине, сообщает французская Le Figaro.

По информации издания, Минобороны США объявило о заключении с компанией Raytheon контракта на поставку 1468 ПЗРК Stinger на общую сумму $625 млн; при этом с учётом предусмотренных соглашением вариантов оснащения комплексов их общая стоимость может достигнуть $687 млн.

В Raytheon сообщили, что новое соглашение с Пентагоном стало первым заказом от американского минобороны на Stinger за последние 18 лет, говорится в материале Le Figaro. Благодаря контракту компания смогла заново открыть последний завод по производству этих ПЗРК, расположенный в штате Аризона.

Между тем для выхода на полную производственную мощность заводу понадобится один-два года, что обусловлено нехваткой необходимых компонентов. Кроме того, Raytheon, по условиям соглашения, должна будет обновить часть электронной «начинки» головки самонаведения Stinger. По этим причинам первые ПЗРК по контракту начнут поступать не ранее, чем через два с половиной года, пишет французская газета.

Как отмечает корреспондент Le Figaro, так Пентагон планирует компенсировать 1400 образцов Stinger, поставленных Украине, на тот период, пока не будет разработан и принят на вооружение ПЗРК нового поколения.

Stinger представляет собой компактный и быстро приводимый в боевое положение ПЗРК, предназначенный для обороны от вертолётов, самолётов, беспилотников и даже отдельных крылатых ракет, напоминает читателям автор статьи. На Украине эти комплексы «уже помогли отразить множество российских ударов», подчёркивает журналист.