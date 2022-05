Мате: даже сторонников американского милитаризма из The New York Times напугали последствия поддержки опосредованного конфликта на Украине

Берни Сандерс, который на праймериз Демократической партии 2016 и 2020 годов выделялся на фоне своих оппонентов антивоенной риторикой, отказался от неё, проголосовав вместе с однопартийцами за выделение $40 млрд на украинский конфликт, пишет в своей статье для Substack журналист Аарон Мате. Причём, как отмечает автор, даже газета The New York Times, которая обычно выступает в качестве верного сторонника американского милитаризма, осознав грозящие миру опасности, призвала Байдена дать понять Киеву, что у помощи США и НАТО есть свои пределы.

На праймериз Демократической партии 2016 и 2020 годов позиция Берни Сандерса, выступавшего против вторжения США в Ирак, помогла ему выделиться на фоне не только лидеров предвыборной гонки Хиллари Клинтон и Джо Байдена, но и представляемого ими партийного истеблишмента, пишет в своей статье для Substack журналист Аарон Мате.



Но в 2022 году, когда США влезли в очередной дорогостоящий и катастрофический конфликт за рубежом, Сандерс решил отказаться от антивоенной риторики и присоединиться к своим бывшим соперникам.



Вместе со всеми законодателями от Демократической партии, в том числе с самыми прогрессивными демократами из самопровозглашённого «Отряда» (The Squad), Сандерс проголосовал на прошлой неделе за выделение $40 млрд на украинский конфликт. Эта мера, как отмечает автор, приведёт к эскалации опосредованного конфликта на Украине и обогатит её основного выгодоприобретателя — военную промышленность США.



Мате приводит цитату из газеты The New York Times, которая, по его словам, обычно выступает в качестве верного сторонника американского милитаризма. Однако даже это издание отметило, что, принимая новый законопроект о выделении $40 млрд на украинский конфликт, «лидеры обеих партий почти не задавали вопросов о том, сколько денег тратится или на что они будут использоваться».



Газета также подчеркнула, что это быстрое одобрение со стороны обеих партий «было поразительным», особенно если учесть, как в последние годы непреодолимые межпартийные противоречия мешали принимать крупные и мелкие инициативы по внутриполитическим вопросам.



Непоколебимые усилия США, направленные, однако, не на дипломатию, а на то, чтобы наводнить Украину оружием, также поразительны, если учесть предсказуемые последствия этого шага не только для данного конфликта, но и для всей планеты.



Результатом этого шага будет ещё больше кровопролития; ещё больше беженцев; больше торговли оружием; больше оружия в руках неонацистов и других экстремистов; больше наживы на конфликте; больше инфляции; больше голода в мире, а также возможность прямого военного противостояния между США и Россией.



Эти угрозы нагнали страху на редакционный совет The New York Times относительно нынешнего конфликта чужими руками на Украине, который они до сих пор приветствовали.



Чтобы избежать «дорогостоящего и затяжного конфликта», написали редакторы этой газеты, администрация Байдена должна ясно дать понять Киеву, что «есть предел того, как далеко США и НАТО зайдут в противостоянии с Россией, и есть ограничения как на количество вооружений, так и на деньги и политическую поддержку, которую они могут собрать».



И эта позиция The New York Times, как отмечает Мате, найдёт отклик у всех, кто обеспокоен эскалацией опосредованного конфликт между ведущими мировыми ядерными державами. Но пока трудно понять, как в Вашингтоне Байден воспримет это послание, если даже прогрессивный, антивоенный фланг его собственной партии голосует единодушно за то, чтобы подлить масла в огонь.