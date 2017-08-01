The Week: Путин ошибся, если поставил на Трампа Вне зависимости от того, поддержала на самом деле Москва Дональда Трампа на прошлых выборах или нет, нынешнее состояние российско-американских отношений не может её устраивать, пишет The Week. По мнению корреспондента издания, Трамп ясно показал лишь то, что является непредсказуемым политиком, и ничего хорошего в этом нет. 1 августа 2017 Week

Week: Америке пора вылечиться от «синдрома Путина» Американцам следует отказаться от привычки считать Путина главным врагом и понять, что политика тотального противодействия не всегда приносит желанные результаты, пишет The Week. С «путинизмом» надо бороться, показывая «превосходство либеральной демократии и верховенства закона» над правлением авторитарного лидера, подчёркивается в статье. 15 мая 2017 Week

Week: наш президент — глупец, если рассчитывает на Путина в борьбе с ИГ Дональд Трамп проявляет недальновидность, считая, что Россия будет помогать США в борьбе с исламским терроризмом. Как пишет The Week, Владимир Путин использует ИГ для того, чтобы устранять угрозы Асаду, укреплять своё положение в регионе, а также размещать военную технику и инфраструктуру вблизи натовской территории. 12 февраля 2017 Week

Week развеял миф о непобедимости американской армии Американская армия считается непобедимой, но Франция и Великобритания в своё время тоже полагали, что сумеют сдержать Гитлера, пишет The Week. До сих пор доминирование США поддерживалось благодаря мощному флоту, авиации и информационным сетям, однако Россия и Китай уже разработали новые технологии, которые не только лишают Пентагон преимущества, но и делают американскую армию крайне уязвимой. 12 января 2017 Week

Week объяснил, почему ЦРУ нельзя верить После того как ЦРУ заявило о причастности России к хакерским атакам и победе Дональда Трампа на выборах, уровень поддержки ведомства среди американских демократов заметно вырос. Как пишет The Week, это еще раз говорит о некомпетентности учреждения, которое с момента своего создания не могло обеспечивать американскую администрацию качественной разведывательной информацией. 11 января 2017 Week

Week: Западу нужно научиться понимать Россию Главной проблемой в отношениях с Москвой является то, что американские политики не могут понять российское мышление, историю и мировоззрение. Как пишет издание Week, Западу нужно осознать, что Россия – это великая держава, которая всегда хотела и будет хотеть, чтобы ее признавали таковой, а некоторые ее претензии вполне обоснованны. 23 ноября 2016 Week

Week: Америке надо просто подождать, когда Путин уйдет Россия и США пришли к легкой версии холодной войны, пишет Week. Для Владимира Путина эта борьба носит личный характер, и он стремится во что бы то ни стало победить. Вашингтону в этой ситуации мало что остается, поэтому возможно, что лучший выход для США – просто подождать, когда Путин уйдет, полагает автор статьи. 31 октября 2016 Week

Week: У России против НАТО нет шансов в любой войне, кроме ядерной Даже в случае молниеносного нападения со стороны России Североатлантический альянс, благодаря своему значительному превосходству по военной силе, со временем неизбежно одержит победу над российской армией, пишет Week. Однако реальная опасность здесь будет заключаться в следующем: Москва, неся потери в результате контратаки НАТО, может прибегнуть к ядерному оружию и спровоцировать тем самым полномасштабную ядерную войну. 16 июня 2016 Week

Week: Даже c обновленной армией Россия Америке не соперник Россия со времен «аннексии Крыма» совершает в отношении США и НАТО «провокационные действия», пишет Week. Однако по военной мощи российская армия не может соперничать с американской, поскольку как в плане финансирования, так и в плане численного состава она значительно уступает Вооруженным силам Соединенных Штатов, подчеркивает издание. 31 мая 2016 Week

Week: Экклстоун доверил бы Путину управлять Европой Бизнесмен и основатель «Формулы-1» Берни Экклстоун выразил мнение, что Путину стоит «управлять Европой», сообщает Week. Об этом он сказал, рассуждая о том, стоит ли Великобритании оставаться в составе ЕС. Экклстоун уверен, что Европа не принесла стране ничего хорошего и что из Евросоюза надо выходить, пишет британское издание. 19 апреля 2016 Week