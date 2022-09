The Week: американские школы столкнулись с дефицитом кадров

Перед американскими школами по-прежнему остро стоит проблема кадрового голода: многие школьные округа так и не смогли набрать достаточно учителей к началу учебного года, пишет The Week. Как свидетельствует подготовленный изданием разбор, за проблемой стоит целый ряд факторов — включая пандемию и печально известные американские «культурные войны».

Американские школы всё сильнее ощущают проблему нехватки учителей — и в отдельных районах страны положение учебных заведений уже становится «отчаянным», пишет The Week. По информации журнала, в техасском Хьюстоне на данный момент не закрыто около 900 учительских вакансий и дефицит кадров уже вынудил многие школьные округа в Техасе и соседнем штате Миссури перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Во Флориде незанятыми остаются 8000 вакансий учителей средних школ, и, по подсчётам местных общественных организаций, текущий учебный год начали без классного руководителя около 450 тыс. детей; в Мэриленде в 2022 году уволились около 5500 учителей, и в крупнейшем городе штата Балтиморе сейчас не хватает около 700 педагогов; о кадровом кризисе в сфере среднего образования также сообщают в Пенсильвании, Канзасе, Алабаме, Миссисипи и Джорджии, перечисляют журналисты The Week.



На общеамериканском уровне число увольнений среди учителей, достигшее рекордного уровня в июле 2020 года, успело несколько снизиться, поэтому теперь нехватка педагогов наблюдается далеко не во всех штатах — однако среди 3,1 млн учителей в США многие глубоко разочарованы в профессии: социологические исследования, проведённые в марте этого года, показали, что подать заявление на увольнение намереваются почти половина педагогов, а нехватку откликов на учительские вакансии констатируют 72% школьных директоров, говорится в материале The Week.



Как отмечается в статье, дефицит кадров затрагивает в первую очередь те школьные округа, где большинство учеников цветные: в округах, где контингент учащихся на 75% или более состоит из представителей расовых и этнических меньшинств, в прошлом году уволилось около 10% учителей, что уже значительно больше, чем было в допандемийном 2019-м (6,5%) и в два раза выше, чем в округах, где доля белых учеников составляет от 90%. При этом моральный дух педагогов падает практически повсеместно: в январе 90% опрошенных учителей признавались, что ощущают выгорание, подчёркивает редакция The Week.



Такие настроения обусловлены прежде всего двумя факторами — пандемией и политической обстановкой, разъясняют журналисты. Когда в марте 2020 года американские школы стали закрывать из-за распространения коронавируса, учителям пришлось без особой раскачки переходить на дистанционное обучение — а возобновление работы учебных заведений, проходившее урывками, добавило ещё целый сонм проблем: к примеру, во многих школьных округах либо вообще не стали вводить масочный режим, либо не смогли обеспечить его соблюдение, из-за чего педагоги, вернувшись на работу, каждый день подвергались риску заражения. В итоге в первый год пандемии от коронавирусной инфекции погибло более 800 американских учителей, а согласно недавнему опросу 19% из них говорят, что страдают от постковидного синдрома, пишет The Week.



Кроме того, психика некоторых студентов изрядно расшаталась в период дистанционки — и после возвращения в школы учителя испытали это на себе: согласно социологическому исследованию, проведённому среди педагогов по итогам 2020/2021 учебного года, 14% из них сообщили, что подверглись со стороны учеников физическим посягательствам, а треть — что столкнулись с угрозами и травлей. Одновременно им пришлось после возвращения к очному обучению навёрстывать упущенное, из-за чего возрос не только объём работы, но и давление со стороны враждебно настроенных родителей и административного персонала, констатируют журналисты The Week.



Как отмечают авторы, школы пробуют самые разные меры, чтобы компенсировать сложности на рынке труда: они и поднимают базовые оклады, и предлагают единовременные выплаты за заключение контракта и релокацию (в одном школьном округе в штате Нью-Мексико педагогам, решившимся на переезд, предлагают целых $25 тыс.), и даже снижают требования к сотрудникам: к примеру, во Флориде временные сертификаты на преподавательскую деятельность теперь выдают отдельным категориям отставных военных — причём даже тем, у кого нет степени бакалавра, — а в Аризоне с некоторых пор допустили к преподаванию в средних школах студентов колледжей, ещё не закончивших обучение. Впрочем, как предупреждают представители учительских профсоюзов, такие меры только ухудшат ситуацию, поскольку приведут к снижению качества школьного образования — а кроме того, они лишь подчёркивают «неуважение» к учительскому труду, ведь если бы речь шла о пилотах, инженерах или докторах, то никто о подобном и не задумался бы.



По информации The Week, проблема с нехваткой учителей возникла задолго до пандемии коронавируса: Америке и раньше с трудом удавалось набрать, подготовить и удержать на рабочих местах достаточно педагогов. В 10-е годы число студентов педагогических специальностей сократилось более чем на треть, а некоторые колледжи продолжали фиксировать двузначный спад и после 2020-го. Согласно исследованию, проведённому в 2018 году Пенсильванским университетом, 44% молодых учителей увольняются в течение пяти первых лет после начала работы. Как полагают в редакции The Week, сделать профессию привлекательнее могли бы такие меры, как сокращение стоимости программ подготовки учителей и снижение долговой нагрузки на студентов, а также набор школами дополнительного персонала, который мог бы взять на себя часть административных задач, которые сейчас ложатся на педагогов.



Отдельным фактором в кадровом кризисе, стоящим перед американскими школами, выступают так называемые культурные войны: согласно свежим соцопросам, 88% учителей считают, что образование в их школах становится «слишком политизированным», пишет The Week. Консерваторы вместе с тем предпринимают усилия, направленные на то, чтобы школы держались подальше от потенциально спорных тем, — и в 2021 году они вели особенно активную деятельность, в результате чего во Флориде приняли закон, запрещающий обсуждать ЛГБТ-тематику в младших классах, а ряд штатов также ввели запрет на преподавание критической расовой теории и обязали школы соблюдать прозрачность в плане программ и публиковать их в сети, отмечается в материале журнала.