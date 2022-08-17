Fox News: «вопиющий расизм» — в американском Миннеаполисе первыми на сокращения будут белые учителя

Профсоюз учителей города Миннеаполис, штата Миннесота, заключил с местными органами образования соглашение. Среди прочего оно предусматривает, что в случае сокращений первыми будут увольнять белых учителей — причём вне зависимости от их стажа и профессионального уровня, передаёт Fox News. Как отметили ведущий канала Шон Хэннити и его гости, подобная политика — вопиющее проявление дискриминации, порождённое левацкой повесткой Демократической партии.

К примеру, профсоюз учителей города Миннеаполис заключил (с местными государственными школами. — ИноТВ) новое соглашение, согласно которому при сокращениях в первую очередь будут увольнять белых учителей, невзирая на их стаж. В таком виде это соглашение — вопиющее и незаконное проявление расизма.

Прокомментируют нам эту новость основатель информационного сайта Outkick Клэй Трэвис, а также правозащитник и радиоведущий Лео Террелл по прозвищу Лео 2.0 (Террелл был сторонником Демократической партии, однако в 2020 году поддержал Дональда Трампа и переметнулся в стан республиканцев, взяв себе такое прозвище. — ИноТВ).

Не знаю, Лео, — по мне, так это типичнейший пример дискриминации, так сказать, дискриминация и расизм самого базового уровня, «для начинающих».

ЛЕО ТЕРРЕЛЛ, внештатный обозреватель Fox News: Вы правы. Я уже 30 лет как правозащитник борюсь за гражданские права, и вот это — пример неравенства, это шаг назад, вы на сто процентов правы. Это — расизм, дискриминация и нарушение закона, и это соглашение нужно немедленно признать недействительным.

Я читал заявления профсоюза — там говорят, что хотят, чтобы у учеников были учителя, которые на них похожи. Но это же неправда! Ученикам нужны учителя, которые будут им давать образование! Образование! И совсем неважно, как они при этом выглядят!

Тот факт, что людей будут судить по цвету их кожи, — это просто плевок в душу. А что ещё важнее, Шон: выходит, у нас по цвету кожи определяется уровень учителя? Опять неправда! Его определяют умения, талант, опыт, профессиональные качества.

По существу, это — претворение в жизнь повестки радикальных леваков-социалистов, основанной на этой их ерунде о равенстве и критической расовой теории. Это незаконно, и такое соглашение следует немедленно признать недействительным!

Оно ведь закрепит расизм на уровне госструктур — разве не так, Клэй?

КЛЭЙ ТРЭВИС, основатель Outkick: Конечно! И я согласен со всем, что сказал Лео. Знаете, Шон, Демократическая партия сейчас стоит на двух постулатах-столпах: во-первых, «кругом один расизм», а во-вторых, «Америка — ужасная страна». К этим двум идеям по сути сводится вся идеология демократов, и, если копнуть поглубже, любая инициатива, которую они поддерживают, именно в этих двух фразах по существу и заключается.

Так не должно быть. И этой весной в Верховном суде будет рассматриваться дело, в котором как раз и сталкиваются меритократия с позитивной дискриминацией, — и речь там, на самом деле, главным образом идёт о детях-азиатах. И, как мне кажется, в итоге мы сделаем шаг назад к равенству и отвергнем идею о «справедливости», которая равенство собой заменила. Заметьте — про равенство речи больше не идёт, теперь говорят о «справедливости», а это — понятие совершенно иного рода.

Демократическая партия прогнила в самой своей сердцевине, и этот случай очень наглядно это демонстрирует — тем более что всё это происходит в городе, который уже давно раздирают самые разные дефекты, связанные с тем, что они пытаются настолько строго придерживаться политики «воукизма», насколько возможно.

Дата выхода в эфир 16 августа 2022 года.