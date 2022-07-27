Le Monde: в Нью-Йорке просят переименовать «оспу обезьян», чтобы не обижать геев и темнокожих

Глава Департамента здравоохранения города Нью-Йорк обратился к главе ВОЗ с просьбой сменить название вируса оспы обезьян, чтобы не травмировать темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества, сообщает Le Monde. Как подчеркнул американский чиновник, отсылка к обезьянам может возродить память о расистских оскорблениях или смутить представителей этнических и сексуальных меньшинств в США, заставив их отказываться от жизненно важной медицинской помощи.
27 июля власти города Нью-Йорк обратились к Всемирной организации здравоохранения с просьбой переименовать оспу обезьян, поскольку название этого заболевания сочли стигматизирующим, сообщает Le Monde.
«Мы всë больше обеспокоены потенциально разрушительными и стигматизирующими последствиями, которые сообщения о вирусе «оспы обезьян» могут иметь для и без того уязвимых сообществ», — написал глава Департамента здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан в письме генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Как напоминает Васан, глава международной организации в середине июня уже говорил о возможном изменении названия.
По словам главы службы здравоохранения Нью-Йорка, «терминология», используемая в названии заболевания, «укоренена в болезненной истории расизма по отношению к общинам с другим цветом кожи». В своём письме он напоминает о негативных последствиях ложной информации во времена появления вируса СПИДа и проявлений расизма, от которых пострадали азиатские общины во время пандемии COVID-19.
«Продолжение использования термина «оспа обезьян» для описания текущей эпидемии может возродить эти травмирующие ощущения расизма и стигматизации — особенно у темнокожих людей и людей с другим цветом кожи, а также у членов сообществ ЛГБТКИА+, и вполне возможно, что они могут по этой причине избегать пользования жизненно важными медицинскими услугами», — добавляет Эшвин Васан.
Как напоминает издание, оспой обезьян может заразиться любой человек, но с момента своего появления в Европе и Соединëнных Штатах вирус в подавляющем большинстве случаев распространяется среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Нью-Йорк является лидером по количеству случаев заболевания в Соединённых Штатах: с начала эпидемии было обнаружено 1092 заболевших. Всего с начала года было подтверждено более 15 тыс. случаев оспы обезьян в 74 странах.
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