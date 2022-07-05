Hill: COVID-19 ничему не научил — США рискуют потерять контроль над вспышкой оспы обезьян

Американские инфекционисты и сотрудники служб здравоохранения предупреждают, что администрация Байдена может потерять контроль над распространением вируса оспы обезьян, пишет The Hill. По словам экспертов, на этот раз от заболевания существуют тесты и вакцины, однако власти не извлекли урок из пандемии коронавируса и продолжают медлить.

Специалисты по инфекционным заболеваниям и сотрудники служб общественного здравоохранения предупреждают: администрация Байдена слишком медлит с ответом на вспышку оспы обезьян, поэтому США могут упустить контроль над распространением заболевания, сообщает The Hill. По их словам, ситуация сейчас напоминает худшие первые дни пандемии коронавируса: тестируют очень мало, вакцинация проходит медленно, поэтому вирус распространяется незаметно.

В отличие от COVID-19 оспа обезьян — не новое заболевание, и способы ограничить её распространение хорошо известны, рассказывает издание. Чиновники из администрации Байдена уверены в своём подходе: на недавнем брифинге координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Ашиш Джа заявил, что «глобальное сообщество десятки лет знало» об этой болезни, знает, как она распространяется, разработало тесты для выявления заражённых людей и «крайне эффективные» вакцины.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США выявили 460 случаев в 30 штатах, на Пуэрто-Рико и в столице. При этом эксперты считают, что эта цифра скорее всего занижена, потому что многие заражённые люди пока не имеют возможности пройти тестирование. «Мы вроде как уже месяц кричим о том, насколько плохая сложилась ситуация по диагностированию оспы обезьян, — подчёркивает сооснователь группы по продвижению лечения от ВИЧ Prep4All Джеймс Крелленштайн. — И это точно была ошибка, которой можно было избежать — ясно, что администрация не извлекла урок из ранней стадии пандемии коронавируса».

Джон Андрюс, адъюнкт-профессор глобального здравоохранения Школы общественного здравоохранения Института Милкена Университета Джорджа Вашингтона, порадовался тому, что оспа обезьян не настолько заразная или смертельная, как COVID-19, потому что сейчас системе общественного здравоохранения не хватает финансирования, а сама она слишком раздроблена. Андрюс считает, что США продолжат повторять свои ошибки: каждая из пяти или шести волн пандемии коронавируса заставала американский Минздрав врасплох.

В статье отмечается, что в конце июня Вашингтон разрешил коммерческим лабораториям проводить тестирования на оспу обезьян, так что теперь их будет проще найти, однако на это у администрации ушёл целый месяц. Кроме того, спрос на тесты распространён неравномерно: он выше в крупных городах, например, Нью-Йорке, что приводит к очередям и вынуждает пациентов ждать результатов несколько дней.

Специалист по инфекционным заболеваниям и обозреватель в газете Kaiser Health News Селин Гундер указывает, что в США уже существовали тесты и вакцины, поэтому службам здравоохранения стоило проводить гораздо больше тестирований. В текущей ситуации Гундер винит бюрократию в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). По её словам, коммерческие лаборатории можно было привлечь раньше, как и научные медицинские центры, а больничным лабораториям поручить проводить свои ПЦР-тестирования. «Это не так уж сложно», — отмечает эксперт.

Кроме того, Белый дом работает над расширением программы по вакцинации, а также объявил о намерении немедленно разослать по стране сотни тысяч доз Jynneos — единственной одобренной FDA вакцины от оспы обезьян. В течение года в Америке станет доступен миллион доз, а CDC расширил критерии отбора: теперь их смогут получить не только люди с подтверждённым диагнозом, но и те, кто мог контактировать с больным.

Однако активисты и эксперты считают, что Вашингтон слишком медлит, а обновлённой стратегии по вакцинации недостаточно. «Мы думаем, что эта вспышка уже вышла из-под контроля, — утверждает Дэвид Харви, исполнительный директор Национального союза по лечению ЗППП. — Так что мы не смогли её сдержать. На данный момент вакцины тоже не сдержат её, потому что их у нас недостаточно».

В Нью-Йорке и Вашингтоне начали предлагать вакцины гомосексуалистам и тем, кто мог контактировать с больным человеком, однако в обоих городах запасы закончились за день — в столице хватило всего 10 минут. Чиновники заявили, что 56 тыс. доз вакцины из стратегических запасов немедленно распределят по стране, а в ближайшие недели администрация намерена выделить ещё 296 тыс. доз. Кроме того, представитель датской фирмы-производителя Bavarian Nordic заявил, что ещё 300 тыс. доз уже доставлены в США или будут доставлены в ближайшие дни. Дополнительные 1,1 млн доз по-прежнему проходят инспекцию FDA, которая должна завершиться через пару недель, пишет The Hill.