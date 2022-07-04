France info: эксперты удивлены быстрыми темпами распространения оспы обезьян по Европе

Вирус оспы обезьян стал быстро распространяться по Европе: за две недели число заболевших утроилось, сообщает France info. Эксперты отмечают, что это не тяжёлая, но очень заразная болезнь передаётся при сексуальном контакте и через кожу, а защититься от неё можно с помощью вакцины от оспы.
Пока не настало время объявлять о чрезвычайной эпидемиологической ситуации, однако ВОЗ выпустила предупреждение и призывает европейские страны усилить борьбу (против оспы обезьян. — ИноТВ).
КРИСТИНА РУЗИУ, профессор вирусологии, член Медицинской академии:Мы довольно удивлены достаточно быстрым ростом числа заражений — всё же это происходит одновременно во многих странах. Так что мы уже можем говорить об эпидемии в затронутых странах.
Больше всего пострадала Европе. Болезнь распространяется быстро: за две недели число заболеваний утроилось. Теперь в Старом Свете насчитывают 4500 подтверждённых случаев заражения. Больше всего заболевших в Великобритании — там их число преодолело порог в тысячу случаев, пока во Франции приближается к 500 человек. Врачи призывают принимать меры предосторожности – особенно в гомосексуальном сообществе, в котором, похоже, чаще выявляют заразившихся.
КРИСТИНА РУЗИУ:Это не тяжёлая болезнь, но не менее заразная. Честно говоря, (при заражении достаточно провести. — ИноТВ) три недели на изоляции, а передаётся она через сексуальный контакт и кожу. У людей появляются папулы, пятна, пузырьки, достаточно болезненные и очень заразные.
От этой болезни эффективно защищает вакцина от оспы, однако пока её предлагают сделать только контактировавшим с больными, которые находятся в группе риска. В настоящее время правительство рассматривает возможность расширить профилактические прививки на группы населения, которые подвергаются наибольшему риску подхватить вирус.
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