Sky News: ВОЗ призывает принять меры для борьбы с распространением оспы обезьян

Вспышка оспы обезьян может широко распространиться по странам Европы, если власти не примут сдерживающие меры, приводит Sky News предупреждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На данный момент Великобритания, где вскоре пройдут народные гуляния по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II, лидирует по числу подтверждённых случаев заболевания среди стран-эндемиков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что «стремительно развивающаяся» вспышка оспы обезьян широко распространится по Европе, если не принять меры, сообщает Sly News.

Как рассказывает издание, число заболевших особенно быстро растёт в Великобритании: на этой неделе подтвердили болезнь у ещё 82 человек. Общее количество заразившихся пока составляет 190 человек — это самый большой показатель за пределами стран-эндемиков. Рост заболеваемости зафиксирован в то время, как островное государство готовится праздновать платиновый юбилей королевы Елизаветы II. Предполагается, что в уличных гуляньях примут участие тысячи человек.

На этом фоне старший сотрудник ВОЗ по ЧС в Европе Кэтрин Смоллвуд подчёркивает, что в Соединённом Королевстве в настоящее время продолжается быстрое распространение вируса. Эксперт указывает, что массовые мероприятия могут способствовать передаче заболевания, однако они также дают возможность привлечь внимание общественности к появлению новой болезни, а также «предоставить людям конкретную информацию и советы».

В статье отмечается, что вспышку заболевания, возможно, удастся сдержать: вирус оспы обезьян распространяется медленнее коронавируса, который передаётся воздушно-капельным путём. В то же время число заражённых говорит о том, что бороться с очередной угрозой будет нелегко. По словам Смоллвуд, вирус распространяется на большие расстояния, случаи заболевания не связаны друг с другом, и у специалистов пока нет ни одной цепочки передачи инфекции.

Большинство подтверждённых случаев заболевания по-прежнему составляют мужчины, которые занимаются сексом с другими мужчинами. Пока неясно, распространяется ли вирус в этом сообществе или его члены лучше заботятся о своём сексуальном здоровье и поэтому чаще обращаются к врачам. В любом случае, новый вирус может передаваться при любом близком физическом контакте, поэтому учёные предполагают, что число больных продолжит расти, а оспа обезьян распространится ещё шире, пишет Sky News.