CNBC: обезьянья оспа выявлена уже в 20 странах, но ситуацию можно сдержать

В ВОЗ заявили, что в странах, где обычно не циркулирует оспа обезьян, было выявлено уже около 200 случаев заболевания, сообщает CNBC. Эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове утверждает, что в будущем число случаев заболевания увеличится, однако «ситуацию можно сдержать».

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что оспа обезьян распространилась уже более чем в 20 государствах, призвав страны усилить наблюдение за инфекционным заболеванием, передаёт CNBC.

По словам эксперта ВОЗ по реагированию на COVID-19 Марии Ван Керкхове, около 200 подтверждённых и более 100 предполагаемых случаев заболевания оспой обезьян были выявлены за пределами стран, где она обычно циркулирует. Ван Керкхове добавила, что по мере расширения эпиднадзора, вероятно, будут поступать сообщения о новых случаях этого редкого заболевания; впрочем, распространение оспы можно сдержать.

«Мы ожидаем, что будет выявлено больше случаев. Мы просим страны усилить наблюдение. Эту ситуацию можно сдержать. Это будет трудно, но в неэндемичных странах ситуацию можно сдержать», — написала эксперт в своих соцсетях.

В последние недели оспа обезьян распространилась в Северной Америке и Европе, вызвав вспышки в странах за пределами Центральной и Западной Африки, где вирус циркулировал на низком уровне в течение последних четырёх десятилетий. По данным телеканала, вспышки вызваны более мягким западноафриканским штаммом вируса и большинство пациентов выздоравливают через несколько недель. До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая смерти.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в Европейском союзе подтверждено 118 случаев заболевания оспой обезьян. Самые масштабные вспышки в ЕС произошли в Испании и Португалии: там выявили 51 и 37 случаев соответственно. По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, в стране подтвердили 90 случаев заболевания вирусом.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране выявлено девять случаев заболевания оспой обезьян в семи штатах. В канадской службе здравоохранения подтвердили 16 случаев заболевания, которые были выявлены в провинции Квебек.

В четверг директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что некоторые из заболевших в США не были в странах, в которых были зафиксированы вспышки, что позволяет предположить, что вирус распространяется внутри страны. По словам Валенски, они отслеживают контакты заболевших и пытаются разорвать цепочки передачи вируса в Соединённых Штатах.

Передача инфекции происходит воздушно-капельным путём при длительном личном контакте, а также через биологические жидкости и предметы обихода, например постельное бельё или одежду. Вирус обычно начинается с симптомов, похожих на грипп, таких как лихорадка, боли в мышцах, озноб, головная боль, истощение и опухшие лимфатические узлы. Затем на теле появляется сыпь, которая со временем превращается в пузырьки, наполненные гноем, которые в конце концов высыхают и отпадают.

Ван Керхкове призвала медицинских работников считать оспу обезьян диагнозом для пациентов, которые обращаются в клиники сексуального здоровья, отделения неотложной помощи, инфекционные клиники, к врачам первичной помощи и дерматологам с сыпью.

«Это не означает, что у каждого, у кого есть сыпь, будет оспа обезьян, но мы должны повысить осведомлённость о том, что является оспой обезьян, а что нет, и мы должны обеспечить странам возможность проводить тестирование и предоставлять правильную информацию», — приводит CNBC слова эксперта ВОЗ.