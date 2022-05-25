Hill: канадские учёные выявили взаимосвязь между загрязнением воздуха и тяжёлыми последствиями COVID-19

Канадские учёные обнаружили взаимосвязь между некоторыми загрязнителями воздуха и тяжёлыми последствиями COVID-19, пишет The Hill со ссылкой на недавно опубликованное исследование. В частности, выяснилось, что люди, живущие в районах с высоким содержанием в воздухе мелких твёрдых частиц, двуокиси азота и приземного озона, имеют больше шансов оказаться в отделении интенсивной терапии в случае заражения коронавирусом, отмечается в статье.
Новое исследование выявило взаимосвязь между некоторыми распространёнными загрязнителями воздуха и тяжёлыми последствиями коронавирусной инфекции, пишет The Hill.
Так, люди, которые жили в тех районах канадского штата Онтарио, где наблюдается более высокий уровень трёх распространённых загрязнителей воздуха: мелких твёрдых частиц, двуокиси азота и приземного озона, — подвергались повышенному риску попадания в отделение интенсивной терапии. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного во вторник в Canadian Medical Association Journal.
Учёные также установили, что постоянное воздействие озона несёт в себе повышенный риск смерти от COVID-19.
Исследователи из Министерства здравоохранения Канады проанализировали данные по всем людям в возрасте от 20 лет и старше, у которых в 2020 году в Онтарио была подтверждена коронавирусная инфекция. Как поясняет издание, речь идёт о более чем 151 тыс. человек.
Авторы исследования отметили, что информация о мелких твёрдых частицах, двуокиси азота и приземном озоне была им легко доступна, поскольку все эти вещества регулярно отслеживаются правительством Канады.
Как объяснили авторы исследования, есть несколько различных механизмов, в рамках которых длительное воздействие загрязнения воздуха может увеличить риск развития тяжёлой формы COVID-19. Например, загрязнители воздуха могут снижать иммунный ответ и антимикробную активность в лёгких, тем самым повышая вирусную нагрузку, говорится в статье.
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