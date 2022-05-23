Fox News: советник Белого дома возложил вину за инфляцию в США на коронавирус и Путина

Советник Белого дома по экономическим вопросам Брайан Диз объяснил озвученную в прошлом году ошибочную позицию администрации Байдена по инфляции «неожиданными вызовами», сообщает Fox News. Среди этих вызовов он назвал две волны COVID-19 и конфликт на Украине, отмечается в статье.
«Неожиданные вызовы», такие как конфликт на Украине и новые варианты COVID-19, стали причиной того, что администрация Байдена «так сильно ошиблась» по поводу инфляции, — об этом, как сообщает Fox News, заявил директор Национального экономического совета при администрации Байдена Брайан Диз в интервью CNN.
Ведущая этого канала включила отрывок выступления Байдена в 2021 году, в ходе которого он заявил, что инфляция в дальнейшем должна «немного подняться, а затем снова снизиться».
На вопрос журналистки, почему администрация так сильно ошиблась в оценке будущего развития инфляции, Диз ответил, что «за последний год много вещей изменилось».
«Мы столкнулись со множеством неожиданных вызовов, как я уже упоминал, волна дельта-варианта COVID, затем «омикрон» и недавний ввод Путиным войск на Украину, что привело к резким колебаниям на мировых энергетических рынках», — заявил он.
Как подчеркнул Диз, самое главное, что президент США относится к этому серьёзно. По его словам, Федеральной резервной системе нужно «пространство», чтобы выполнять свою работу и контролировать инфляцию. Он также отметил, что снижение расходов для семей также является огромным приоритетом.
«Нам необходимо сократить дефицит федерального бюджета. Если мы сократим дефицит федерального бюджета, это поможет снизить ценовое давление в экономике. Мы добились большого прогресса в этом благодаря политике президента, но мы можем сделать больше», — добавил он.
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