WT: рейтинг Байдена обновил антирекорд, упав до 39%

Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордных 39%, передаёт The Washington Times. При этом опрос, проведённый Центром общественных исследований AP-NORC, свидетельствуют о том, что сторонники Демократической партии всё больше разочаровываются в деятельности Байдена на посту главы Белого дома.

Рейтинг поддержки Джо Байдена достиг самой низкой отметки за всё время его пребывания на посту президента США, сообщает The Washington Times со ссылкой на опрос Центра общественных исследований AP-NORC.

Опрос, в котором с 12 по 16 мая приняли участие 1172 жителя США, показал, что деятельность Байдена на посту президента одобряют всего 39% взрослых американцев, что на 6% меньше, чем в апреле. При этом только около 20% респондентов считают, что США движутся в правильном направлении.

Поддержка Байдена среди сторонников Демократической партии упала до 73% в мае, по сравнению с 83% месяцем ранее. Только 33% из них считают, что страна движется в правильном направлении, по сравнению с 49% в апреле.

Последний опрос был проведён на фоне попыток главы Белого дома решить целый ряд проблем —от инфляции и роста числа преступлений с применением огнестрельного оружия до дефицита поставок.

Две трети американцев не одобряют его деятельность в сфере экономики, и эти цифры остаются практически неизменными на протяжении последних месяцев. Более половины американцев —51% — считают, что политика Байдена скорее навредила, чем помогла экономике страны. И только 18% уверены в обратном.

Всего 37% опрошенных сторонников Демократической партии довольны экономической политикой Байден, хотя в апреле в этом признавались 45% респондентов, а 44% считают, что его политика ничего не изменила.

Как напоминает The Washington Times, годовая инфляция в США в марте составила 8,3%. Рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть более чем за 40 лет.