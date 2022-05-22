Washington Times Оригинал

WT: рейтинг Байдена обновил антирекорд, упав до 39%

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Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордных 39%, передаёт The Washington Times. При этом опрос, проведённый Центром общественных исследований AP-NORC, свидетельствуют о том, что сторонники Демократической партии всё больше разочаровываются в деятельности Байдена на посту главы Белого дома.
WT: рейтинг Байдена обновил антирекорд, упав до 39%
АР

Рейтинг поддержки Джо Байдена достиг самой низкой отметки за всё время его пребывания на посту президента США, сообщает The Washington Times со ссылкой на опрос Центра общественных исследований AP-NORC.

Опрос, в котором с 12 по 16 мая приняли участие 1172 жителя США, показал, что деятельность Байдена на посту президента одобряют всего 39% взрослых американцев, что на 6% меньше, чем в апреле. При этом только около 20% респондентов считают, что США движутся в правильном направлении.
 
Поддержка Байдена среди сторонников Демократической партии упала до 73% в мае, по сравнению с 83% месяцем ранее. Только 33% из них считают, что страна движется в правильном направлении, по сравнению с 49% в апреле. 
 
Последний опрос был проведён на фоне попыток главы Белого дома решить целый ряд проблем —от инфляции и роста числа преступлений с применением огнестрельного оружия до дефицита поставок.
 
Две трети американцев не одобряют его деятельность в сфере экономики, и эти цифры остаются практически неизменными на протяжении последних месяцев. Более половины американцев —51% — считают, что политика Байдена скорее навредила, чем помогла экономике страны. И только 18% уверены в обратном.
 
Всего 37% опрошенных сторонников Демократической партии довольны экономической политикой Байден, хотя в апреле в этом признавались 45% респондентов, а 44% считают, что его политика ничего не изменила.
 
Как напоминает The Washington Times, годовая инфляция в США в марте составила 8,3%. Рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть более чем за 40 лет.
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