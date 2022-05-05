CNN: большинство американцев не довольны экономической политикой Байдена

Меньше четверти американцев считают, что их страна находится в хорошем экономическом состоянии, как показали результаты опроса общественного мнения, проведённого по заказу CNN. Такой низкий показатель в прошлый раз был лишь в конце 2011 года. При этом даже внутри партии демократов Байденом довольны далеко не все.

Как показал опрос общественного мнения, проведённый по заказу CNN, американцы ощущают влияние финансовых проблем на свою жизнь. Это сказывается и на рейтинге президента Джо Байдена, который остаётся на низком уровне. Большинство американцев считают, что его политика вредит экономике, 8 из 10 опрошенных отмечают, что государство делает недостаточно, чтобы побороть инфляцию.

Только 23% опрошенных оценили экономическое состояние США как хорошее, год назад таковых было 54%. В прошлый раз таких низких значений этот показатель достигал в ноябре 2011 года. При этом в целом дела в стране в положительном свете видят 32%.

К тому же американцы говорят, что гораздо чаще сейчас слышат плохие новости про экономику, чем хорошие, в соотношении примерно 4 к 1.

Экономика остаётся для Байдена главной проблемой. В целом 41% американцев поддерживает его деятельность и 59% не поддерживают — такие же показатели были и в январе, и в феврале. Но если задавать вопрос про поддержку его экономической политики, то она падает и составляет сейчас 34%.

При этом не вполне поддерживают Байдена даже сторонники его партии демократов. В его поддержку высказался 71% опрошенных, при этом сторонники республиканцев практически единогласно против Байдена.

Только 19% американцев считают, что Байден улучшил экономическую ситуацию в США, а 55% высказались, что дела при нём стали хуже. 54% респондентов не поддерживают политику Байдена в отношении кризиса на Украине. Чуть лучше стала поддержка мер Байдена по борьбе с пандемией: теперь она достигает 51%.

Но дело в том, пишет автор статьи, что почти для всех американцев гораздо важнее экономика, чем Украина или пандемия. Если важность экономического состояния отметили половина опрошенных, то Украина оказалась на втором месте лишь с 14% голосов. Следом за ней идёт проблема иммиграции, а все остальные вопросы оказались среди ещё менее важных.

При этом автор статьи отмечает, что беспокоит американцев экономическое состояние страны, а не их личное. 53% опрошенных своим финансовым состоянием довольны. Но среди них отметили улучшение финансового состояния по сравнению с прошлым годом только 35%. Многие отмечали, что им приходится сокращать необязательные траты, изменять список привычных покупок в магазине и реже садиться за руль. Треть респондентов признались, что им сложно найти жильё по карману.

Подавляющее большинство опрошенных американцев, 81%, считает, что государство не делает достаточно, чтобы сократить инфляцию. Правительство критикуют и за неспособность наладить поставки товаров, а также за проблему, связанную со студенческими займами.

Авторы исследования также отмечают, что у Байдена проблемы с поддержкой молодёжи, даже внутри собственной партии. Среди тех, кому меньше 45 лет и кто поддерживает демократов, только 58% согласны с тем, какую политику ведёт Байден в экономике, отмечает автор статьи на сайте CNN.