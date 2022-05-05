CNN Оригинал

CNN: большинство американцев не довольны экономической политикой Байдена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Меньше четверти американцев считают, что их страна находится в хорошем экономическом состоянии, как показали результаты опроса общественного мнения, проведённого по заказу CNN. Такой низкий показатель в прошлый раз был лишь в конце 2011 года. При этом даже внутри партии демократов Байденом довольны далеко не все.
CNN: большинство американцев не довольны экономической политикой Байдена
AP

Как показал опрос общественного мнения, проведённый по заказу CNN, американцы ощущают влияние финансовых проблем на свою жизнь. Это сказывается и на рейтинге президента Джо Байдена, который остаётся на низком уровне. Большинство американцев считают, что его политика вредит экономике, 8 из 10 опрошенных отмечают, что государство делает недостаточно, чтобы побороть инфляцию.

 
Только 23% опрошенных оценили экономическое состояние США как хорошее, год назад таковых было 54%. В прошлый раз таких низких значений этот показатель достигал в ноябре 2011 года. При этом в целом дела в стране в положительном свете видят 32%.
 
К тому же американцы говорят, что гораздо чаще сейчас слышат плохие новости про экономику, чем хорошие, в соотношении примерно 4 к 1.
 
Экономика остаётся для Байдена главной проблемой. В целом 41% американцев поддерживает его деятельность и 59% не поддерживают — такие же показатели были и в январе, и в феврале. Но если задавать вопрос про поддержку его экономической политики, то она падает и составляет сейчас 34%.
 
При этом не вполне поддерживают Байдена даже сторонники его партии демократов. В его поддержку высказался 71% опрошенных, при этом сторонники республиканцев практически единогласно против Байдена.
 
Только 19% американцев считают, что Байден улучшил экономическую ситуацию в США, а 55% высказались, что дела при нём стали хуже. 54% респондентов не поддерживают политику Байдена в отношении кризиса на Украине. Чуть лучше стала поддержка мер Байдена по борьбе с пандемией: теперь она достигает 51%.
 
Но дело в том, пишет автор статьи, что почти для всех американцев гораздо важнее экономика, чем Украина или пандемия. Если важность экономического состояния отметили половина опрошенных, то Украина оказалась на втором месте лишь с 14% голосов. Следом за ней идёт проблема иммиграции, а все остальные вопросы оказались среди ещё менее важных.
 
При этом автор статьи отмечает, что беспокоит американцев экономическое состояние страны, а не их личное. 53% опрошенных своим финансовым состоянием довольны. Но среди них отметили улучшение финансового состояния по сравнению с прошлым годом только 35%. Многие отмечали, что им приходится сокращать необязательные траты, изменять список привычных покупок в магазине и реже садиться за руль. Треть респондентов признались, что им сложно найти жильё по карману.
 
Подавляющее большинство опрошенных американцев, 81%, считает, что государство не делает достаточно, чтобы сократить инфляцию. Правительство критикуют и за неспособность наладить поставки товаров, а также за проблему, связанную со студенческими займами.
 
Авторы исследования также отмечают, что у Байдена проблемы с поддержкой молодёжи, даже внутри собственной партии. Среди тех, кому меньше 45 лет и кто поддерживает демократов, только 58% согласны с тем, какую политику ведёт Байден в экономике, отмечает автор статьи на сайте CNN.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
Джо Байден опрос рейтинг экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров