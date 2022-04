WT: доверие к Байдену подрывает не только провальная политика в отношении России и Украины

Провалы в отношении Афганистана, России и Украины — далеко не единственные причины, почему рейтинг президента США Джо Байдена упал до рекордно низкой отметки в 42%, пишет The Washington Times. Ему не добавляют популярности инфляция на уровне 8,5% и резкий рост цен на энергоносители, что предвещает рецессию. На фоне серьёзного кризиса в сфере международной безопасности Америка не может позволить себе коррупции в Белом доме, поэтому финансовые махинации сына Байдена также вызывают всё больше подозрений и призывов к более тщательному расследованию, отмечается в статье.

Обычно рейтинг популярности президента США начинал идти вверх каждый раз, когда перед страной вставала серьёзная стратегическая проблема или угроза ядерной эскалации, поскольку это сильнее сплачивало американцев вокруг своего лидера. Такая картина наблюдалась со времён Трумэна и войны в Корее до Джорджа Буша — младшего и операции в Афганистане, напоминает The Washington Times. Однако нынешний президент США Джо Байден своей провальной политикой добился прямо противоположного эффекта, констатирует автор.



Байден «отказался бескомпромиссно вооружать Украину», попытавшись предотвратить эксалацию конфликта дипломатическими мерами, а затем предложил президенту Владимиру Зеленскому эвакуироваться, ещё больше подорвав доверие американцев к своей политике, подчёркивается в статье. Для многих американцев такие неудачи Байдена в отношении Украины стали продолжением его «неуклюжего» ухода из Афганистана, поясняет автор: «Такой вывод войск не только обрушил ему рейтинг на 10 процентов, но и убедил Владимира Путина, что у США слабый президент».



Явный провал политики Байдена на Украине признал и бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл. По его мнению, своими резкими выпадами против Путина и призывом его сместить Байден, наоборот, лишь сплотил российскую элиту, говорится в статье.

«Его комментарий, что Путин должен уйти, — ошибка, к которой никто не принуждал. Она укрепила позиции Путина внутри страны и затруднила все попытки внутренней оппозиции объединиться. Ни один гражданин России не смирится с тем, чтобы главный враг его государства внушал ему, какой может быть власть в его стране, а какой нет», — заявил Морелл. По его мнению, попытки Вашингтона представить этот конфликт как «противостояние демократии и автократии» способствуют дальнейшему сближению России с Китаем, а также мешают «недемократическим союзникам» Америки.



Последний посол США в СССР Джек Мэтлок вспоминал, что президент Рональд Рейган всегда стремился придерживаться «профессионального подхода» в отношениях с Москвой и часто приговаривал: «Ругай письмо, а не гонца», — пишет The Washington Times. В отличие от Рейгана, Байден во всеуслышание провозгласил Путина «военным преступником», тем самым сжигая все мосты для дальнейшего диалога с Кремлём, как было раньше во времена даже самых серьёзных внешнеполитических кризисов, отмечается в статье.



«Парадоксально, но чем агрессивнее Байден набрасывается на Кремль, тем ниже падает его рейтинг. Должно быть, Байден решил, что, проявив новообретённую жёсткость, он восстановит рухнувшую популярность и предотвратит неминуемое поражение демократов на промежуточных выборах в конгресс. Но этому не бывать», — предупреждает автор.



Доверие американцев к Байдену, рейтинг которого упал в последнее время до рекордно низкой отметки в 42%, подрывает не только конфликт на Украине и провальный уход из Афганистана. Людей не впечатляет его внешнеполитический опыт, однако не добавляют ему популярности и негативные экономические показатели, поясняется в статье. Американцев беспокоит рекордная инфляция, которая уже достигла 8,5% и способствовала резкому росту цен на продукты и энергоносители — что предвещает США экономическую рецессию.



Америка импортируют из России около 8% нефти, в то время как Европа — более 25% нефти и свыше 40% своего природного газа, причём ей вполне можно было бы помочь избавиться от этой стратегически важной зависимости, если бы Байден активнее поддерживал американскую и канадскую добычу, подчёркивается в статье. Кроме того, Россия — крупный экспортёр редкоземельных металлов, химикатов и удобрений. Не говоря уже о том, что вместе с Украиной она считается ведущим поставщиком зерна и продовольствия на мировые рынки, напоминает The Washington Times.



Их конфликт чреват серьёзными перебоями в поставках и нехваткой продовольствия в развивающихся странах, вплоть до беспорядков — в том числе среди американских союзников, предупреждает автор. На фоне глобального дефицита продуктов питания неизбежно подскочат цены и в самой Америке, что вряд ли способствует укреплению позиций Байдена, говорится в статье.



Ну и, наконец, финансовые махинации его сына Хантера, скандал с его ноутбуком и неуплата налогов — всё это ещё больше подрывает доверие и к самому президенту, отмечает автор. По сообщению «осведомлённых источников», электронные письма между Байденом, Арчером и другими насчёт компании Burisma и другой иностранной коммерческой деятельности, которые были получены журналистами The New York Times с ноутбука, забытого Байденом в ремонтной мастерской в штате Делавэр, уже изучила прокуратура.



Достоверность этой переписки и других данных подтвердили люди, знакомые с ходом расследования, говорится в статье. При этом в одном из писем Хантер Байден называет своего отца «нашим человеком», а его услуги — «частью наших советов и размышлений». Причём примерно через неделю после отправки этого электронного письма Джо Байден, занимавший в тот момент пост вице-президента США, отправился с визитом в Киев, сообщает The Washington Times.



Призывы выяснить правду о делах семьи Байденов на Украине раздаются в США всё громче, отмечает автор. Комментатор Fox News Марк Левин, в частности, обвинил ведущие американские СМИ в том, что они замалчивали этот скандал больше года, и призвал провести специальное расследование. По его мнению, также необходимо пристально изучить и «подозрительные деловые связи» Хантера Байдена с Китаем, пишет The Washington Times.



Конгрессмены, американская общественность и СМИ всё настойчивее требуют тщательного расследования этих обвинений. На фоне серьёзнейшего кризиса со времён Второй мировой войны, который наблюдается сейчас в сфере международной безопасности, американцы не могут позволить себе смириться с коррупцией в Белом доме, подчёркивается в статье. «Америка не сможет повести за собой весь Запад и противостоять Кремлю, если сын президента скомпрометирован связями с приближённым к правительству олигархом на Украине и в Китае», — заключает The Washington Times.