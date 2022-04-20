Daily Wire раскрыл «секрет» Байдена Белым домом управляет Пасхальный Кролик
Джо Байден на этих выходных тоже повеселился, особенно в воскресенье, на катании пасхального яйца — есть такая традиция в Белом доме. Это одна из множества тупых традиций, от которых, пожалуй, стоило бы избавиться. Особенно когда у президента деменция, и чем меньше мы его видим… чем больше мы его прячем от глаз публики, тем, по-моему, лучше.
Но он там был, и опубликовали немало роликов — некоторые из них мы покажем, — в которых Джо Байдена, скажем так, водят с места на место, дают ему словесные подсказки, указывают, что ему делать и говорить. Сначала этим занимается его жена. Вот первое видео. Джилл Байден и Джо Байден читают книжку детям, и Джилл всё время, скажем так, мягко понукает Джо Байдена. Послушаем.
ДЖИЛЛ БАЙДЕН, первая леди США: Хорошо. Просто стой здесь.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Она говорит мне: «Просто сиди. Не волнуйся». (Джилл Байден смеётся.) Она учительница.
ДЖИЛЛ БАЙДЕН: Я учительница. Понимаете?
ДЖО БАЙДЕН: Она учительница.
«Просто стой здесь». Ничего особенного, просто с президентом Соединённых Штатов, с человеком, который вроде бы страной управлять должен, обращаются в буквальном смысле как с собакой. «Место, мальчик! Место!»
А ещё Байдену подсказывали, когда махать рукой толпе. Посмотрим.
ДЖО БАЙДЕН: Спасибо! И счастливой Пасхи! (Джилл Байден и Пасхальный Кролик машут рукой, Джо Байден хлопает.) Хорошо…
ДЖИЛЛ БАЙДЕН: Маши. Маши.
Слышите? Слышно, как она говорит: «Маши, маши».
Хочу сказать одну вещь в защиту Джо Байдена, хоть и защита это так себе… Признаюсь: примерно то же самое делает со мной моя жена, когда мы на официальных мероприятиях. У меня всё не настолько плохо, так много указаний мне не требуется, но ей действительно приходится мне подсказывать. Например: «Улыбнись! Сейчас положено улыбаться!» Такие элементарные вещи, которые положено делать на публике, — а мне требуется помощь жены. Думаю, жёны вообще часто делают это для мужей. И если бы мы видели только эти два видео, я бы почти не обратил внимания. Но это не всё. Потому что Джо Байдена инструктировала не только Джилл Байден, но и Пасхальный Кролик!
Итак, мы покажем вам пару видеозаписей, на которых Пасхальному Кролику приходится вмешиваться и давать подсказки Джо Байдену. Давайте посмотрим.
(Смех.) Он что-то бормотал про Афганистан, Ирак и Ближний Восток, но быстро подошёл Пасхальный Кролик, перехватил его указал ему другое направление: «Идите, там вот побродите где-нибудь, господин президент. Прогуляйтесь там». И он действительно побрёл туда, и Пасхальному Кролику пришлось вмешаться снова и указать ему другое направление. Взгляните.
Это совсем не смешно. Совсем не смешно. Это незадачливый, сбитый с толку президент Соединённых Штатов, которого водит туда-сюда Пасхальный Кролик. Мне было бы немного легче, если бы это был Санта-Клаус. Санта-Клаус хотя бы человек… Так? Но это Пасхальный Кролик! Самый худший из всех мифических праздничных существ! И самый гаденький. И он всем заправляет?! Оказывается, Пасхальный Кролик… Последние два года мы все задавались вопросом: кто на самом деле управляет страной? Кто главный в Белом доме? Мы же ведь совершенно уверены, что точно не этот парень (Байден. — ИноТВ). А оказалось, что это Пасхальный Кролик.
Вопрос в том, кто же скрывается под маской Пасхального Кролика — и, как выяснилось, это отнюдь не какой-нибудь обыкновенный стажёр, хотя логично было бы предположить, что для такого рода мероприятий, скорее всего, обычно берут какого-нибудь неприметного стажёра, надевают на него костюм Пасхального Кролика и отправляют на публику. Но на этот раз в костюм на полном серьёзе облачили высокопоставленного сотрудника аппарата. У меня сильные подозрения — хоть наверняка я сказать и не могу, — что обычно Белый дом такое не делает. То есть, взяли сотрудника аппарата, у которого реально есть в Белом доме собственный офис — здесь конкретно идёт речь о сотруднике пиар-отдела президентской администрации — и обрядили в костюм Пасхального Кролика. А сделали они это для того, чтобы Пасхальный Кролик приглядывал за президентом США, потому что президент США в маразме, то есть, страдает деменецией.
Дата выхода в эфир 19 апреля 2022 года.
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