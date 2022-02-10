DM: «народ должен быть уверен в своём президенте» — республиканцы призвали Байдена пройти тест на умственную пригодность

Более 30 республиканцев из палаты представителей США во главе с бывшим президентским врачом Ронни Джексоном потребовали, чтобы лидер страны Джо Байден прошёл тест на когнитивные способности, чтобы доказать пригодность к занимаемому посту. Как пишет Daily Mail, в коллективном письме авторы напомнили недавние оплошности президента и призвали последовать примеру Дональда Трампа, который прошёл такой тест в 2018 году.

Более 30 республиканцев — членов палаты представителей конгресса США снова выразили обеспокоенность относительно пригодности президента страны демократа Джо Байдена к занимаемой должности и потребовали, чтобы он прошёл тест на когнитивные способности, сообщает Daily Mail.

Письмо, которое подписали 37 конгрессменов-республиканцев, было составлено бывшим президентским врачом Ронни Джексоном, который сейчас состоит в палате представителей. В нём доктор привёл недавние примеры «снижения умственных способностей» Байдена, в том числе когда лидер забывал имена и числа и случайно что-то произносил при включённом микрофоне.

«Американский народ должен быть полностью уверен в своём президенте. Люди должны знать, что он или она могут выполнять свои обязательства на посту главы государства и верховного главнокомандующего. Они заслуживают полной прозрачности в информации об умственных способностях своего избранного лидера. Чтобы обеспечить эту прозрачность, мы призываем вас незамедлительно пройти тест на когнитивные способности», — цитирует письмо Daily Mail.

Как отмечает издание, Джексон уже писал похожее письмо в июне прошлого года, однако тогда Белый дом официального ответа не дал. По данным недавних опросов, всё больше американцев сомневаются в умственной пригодности Байдена к посту президента.

В письме упоминаются инциденты, когда глава Белого дома забывал имена высокопоставленных членов своего кабинета и неправильно читал прописанные в его записях цифры. Джексон даже предположил, что у президента могут наблюдаться симптомы болезни Альцгеймера, которые заключаются в резких сменах настроения, в том числе когда человек начинает быстрее терять самообладание.

«Вы продемонстрировали такое поведение во время заседания кабинета министров 24 января 2022 года, когда вы, по всей видимости, не знали, что ваш микрофон остался включённым после вступительного слова, и назвали корреспондента из пула «тупым сукиным сыном» в ответ на вопрос об инфляции», — говорится в письме. Как обращает внимание Daily Mail, после этого случая Байден лично извинился перед журналистом, которым оказался корреспондент Fox News Питер Дуси.

«Как бывший врач трёх президентов США я знаю, какой умственной и физической нагрузке подвергается человек, исполняющий обязанности верховного главнокомандующего и главы государства. И Джо Байден неоднократно показывал и мне, и всему миру, что с ним что-то не в порядке», — подчеркнул Джексон.

В своём письме автор добавил, что бывший президент США Дональд Трамп, врачом которого был Джексон, в 2018 году прошёл скрининг по Монреальской когнитивной шкале (Montreal Cognitive Assessment). Сам Трамп не раз хвастался, что блестяще справился с тестом, разработанным для выявления когнитивных нарушений — к примеру, на ранних этапах деменции.

«Мы считаем, что вне зависимости от пола, возраста и партийной принадлежности все президенты должны следовать примеру, который подал президент Трамп, и документально подтверждать своё здоровое умственное состояние», — настаивают конгрессмены.

Как объяснил журналистам Джексон, это не вопрос партийных разногласий: «Когда мы обсуждали тест с президентом Трампом, он был готов заверить в своей пригодности американский народ и положить конец историям фейковых СМИ. Почему президент Байден не сделает так же?» По словам бывшего президентского врача, республиканцам в палате представителей придётся «предполагать худшее», если Байден откажется проходить тест и не опубликует результаты.

Daily Mail напоминает, что 79-летний Джо Байден — самый пожилой президент в истории США.