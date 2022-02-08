Американский аналитик: Байден снова угодил в «газовую» ловушку Путина

Американский лидер Джо Байден допустил усиление зависимости Европы от российского газа, «попавшись в ловушки» президента Владимира Путина, заявил американский аналитик Брэндон Вайхерт в интервью Daily Express. По словам Вайхерта, Байден ошибся, отказавшись от трубопровода KeystoneXL и санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Президента США Джо Байдена обвинили в том, что он попался во все «ловушки» российского лидера Владимира Путина на фоне напряжённости вокруг Украины и расширения Москвой контроля над газовыми рынками, сообщает Daily Express.

Как утверждает американский аналитик Брэндон Вайхерт, в то время как напряжённость в отношениях между Россией и США возросла почти до уровня холодной войны из-за опасений российского вторжения на Украину, «Путин, похоже, перехитрил Байдена и в другом противостоянии». По его словам, за решение Байдена отказаться от нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой и ввести «жёсткие» правила для американской газовой промышленности президента обвинили в том, что он «позволил Европе стать более зависимой от российского газа».

Байден подписал указ о прекращении строительства нефтепровода в день инаугурации 20 января 2021 года, что, по мнению Вайхерта, привело к росту цен и усилению зависимости Европы от российского газа. Страны Евросоюза в поставках газа на 40% зависят от России.

«Решение администрации Байдена прекратить строительство трубопровода KeystoneXL и ввести самые жёсткие правила, которые только можно себе представить, способствовало повышению общей мировой стоимости энергии (выгодной таким производителям, как Россия)», — заявил Вайхерт в интервью изданию.

Одно лишь это подтолкнуло Европу к расширению зависимости от российского газа на фоне ограниченных по объёму и довольно дорогих поставок из Северной Америки. Однако позже администрация Байдена ещё больше усугубила ситуацию, позволив Путину ужесточить контроль. Так, Байден отказался от санкций в отношении российского трубопровода «Северный поток — 2», за что президента обвинили в том, что он занял мягкую позицию в отношении России.

«Путин использует газ в качестве оружия, что делает всю американскую позицию по Украине практически несостоятельной в долгосрочной перспективе. Было бы неплохо, если бы администрация Байдена признала эту проблему и как-то её решила», — призвал аналитик.

Впрочем, Вайхерт усомнился в том, что Вашингтон всё же изменит линию поведения в отношении Москвы и вместо этого «продолжит попадать в эти ловушки и так или иначе терять Европу», которая заинтересована в доступе к дешёвым источникам энергии.

Как напоминает Daily Express, в Кремле утверждают, что газопровод позволит удвоить объёмы газа, поступающего в Европу, и снизить возрастающие цены на энергоносители. Однако Вашингтон призывает союзников отказаться от него, полагая, что газопровод лишь усилит российский контроль над энергетикой региона.