TV5 Monde: Байден похвастался единственным достижением своего срока на фоне череды неудач

В пятницу Джо Байден выступил с восхвалением одного из немногих достижений своего президентства, а именно большого инфраструктурного плана, сообщает TV5 Monde. Как отмечает издание, это произошло на фоне множества неудач администрации последних недель: провала проекта реформы избирательной системы, бесплодных переговоров с Россией, провокаций Северной Кореи и проблем, связанных с новой волной коронавируса в США.

Столкнувшись с провокациями со стороны Северной Кореи и России, резким ростом инфляции и провалом проекта масштабной реформы избирательной системы в конгрессе, Джо Байден в пятницу выступил с восхвалением одного из немногих достижений своего президентства, а именно большого инфраструктурного плана, сообщает TV5 Monde.

«Мы много говорим о разочаровании в том, что нам не удалось сделать, — я бы добавил, однако, что в итоге нам удастся многое из этого сделать. Но это мы сделали», — заявил Джо Байден, имея в виду одобренный конгрессом план инвестиций в дороги, мосты и интернет в размере $1,2 трлн, который даже получил поддержку нескольких парламентариев-республиканцев.

Тем временем сенатор от штата Аризона Кристен Синема, которую в ноябре Байден пригласил для восхваления инфраструктурного плана во время его ратификации, в этот четверг «похоронила» в сенате проект закона «О выборах», с помощью которого Джо Байден обещал защитить доступ афроамериканцев к избирательным урнам от ограничений, введённых некоторыми консервативными штатами на юге. Как передаёт издание, демократы представляли себе процедуру вступления закона в силу простым большинством голосов, учитывая, что партия контролирует 51 голос против 50 голосов у оппозиции. Однако Кирстен Синема и ещё один умеренный сенатор-демократ отказались участвовать в этом «манёвре», осудив саму реформу.

Кроме того, в четверг Верховный суд отменил указ об обязательной вакцинации сотрудников, которую президент хотел навязать крупным компаниям. Вдобавок Белый дом признал, что после напряжённого «дипломатического балета» с Россией угроза нового конфликта на Украине никоим образом не была устранена.

Этот «чёрный день на катастрофической неделе» напомнил о больших обещаниях, сделанных Байденом меньше года назад после своей инаугурации, без достаточного пространства для манёвра, пишет сайт телеканала. Контроль президента над конгрессом «висит на волоске», к тому же ему приходится иметь дело с Верховным судом, который благодаря Дональду Трампу стал крайне консервативным. Что касается экономики, то инфляция достигла самого высокого уровня с 1982 года. Помимо этого, Соединённые Штаты побили рекорд по количеству госпитализированных людей с COVID-19 из-за новой волны, которая вдобавок опустошает полки супермаркетов.

Более того, в пятницу Северная Корея провела третье испытание ракет в этом году, что стало очередной провокацией на фоне введения Соединёнными Штатами новых санкций против страны. Не говоря уже об опросах общественного мнения, которые один за другим подтверждают крайнюю непопулярность президента и оценивают его рейтинг доверия всего в 42%.

«Программа не завершается за один год. Мы будем продолжать бороться за каждый элемент», — пообещала в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, имея в виду как экономику, борьбу с пандемией и изменением климата, так и борьбу за гражданские права. Однако Джо Байдену недостаёт не только оружия для борьбы, но и времени, которого остаётся всё меньше, предупреждает издание. Осенью он столкнётся с беспрецедентно сложными для действующей власти промежуточными парламентскими выборами и может потерять контроль как над сенатом, так и над палатой представителей, замечает TV5 Monde.