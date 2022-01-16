Fox News: американцы сыты по горло — рейтинг Байдена пробил очередное дно

Свежие соцопросы показывают, что рейтинг Джо Байдена снова снизился до рекордно низкого показателя — его политику на сегодняшний день одобряют лишь треть граждан США, передаёт Fox News. По мнению ведущей канала Дейген Макдауэлл, Байден и его администрация — абсолютно беспомощные люди, которые умеют только лгать, и американскому народу это надоело.

И снова здравствуйте! Рейтинг Джо Байдена поставил новый антирекорд: результаты его работы положительно оценивают лишь 33 процента американцев. То есть всего за 11 минувших месяцев этот показатель снизился на 17 процентных пунктов. Три вопроса, которые беспокоят американцев больше всего: как президент справляется с экономикой, внешней политикой и пандемией. При этом почти половина избирателей убеждена, что политика президента Байдена скорее вносит раскол в общество, чем его объединяет.

Дейген, какие у вас есть мысли по этому поводу? Он ведь и правда нас всё время раскалывает, разделяет на разные категории: вакцинированные и невакцинированные, темнокожие и белые, и так далее.

ДЕЙГЕН МАКДАУЭЛЛ, ведущая Fox Business: Давайте я подытожу эти опросы таким языком, на котором говорят там, где я выросла: «Фу, Байден, ты — пакость!». И так во всём, во всех вопросах, которые небезразличны американцам. Коронавирус? Да он же ведь избирался на обещаниях с ним бороться. Вспомните, на дебатах перед выборами Байден заявил (Трампу. — ИноТВ): «Человеку, при котором было столько смертей, президентом быть нельзя». Так вот, в прошлом году, при Байдене, от коронавируса умерло больше людей, чем в первый год пандемии.





Инфляция? Реальные доходы людей падают, в прошлом году падение составило где-то в районе двух с половиной процентов, с поправкой на инфляцию. Это бьёт по рядовым американцам, злит народ, а всё, на что способен этот человек и его прихвостни, — это лгать. Они снова и снова лгут — и о ситуации на нашей границе, и об Афганистане; говорят, что нам надо для снижения инфляции потратить дополнительно 5 триллионов долларов — и что нам не придётся для этого потратить ни копейки.





У нас получилась комбинация из президента и администрации, которым просто плевать на все эти вещи, они абсолютно беспомощны, а когда их припирают к стенке — начинают лгать. И народ сыт этим по горло.

Дата выхода в эфир 14 января 2022 года.