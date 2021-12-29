Daily Mail: в США каждый третий не верит в легитимность избрания Байдена

Опрос Университета штата Массачусетс в Амхерсте показал, что 33 процента американцев считают нелегитимной победу Джо Байдена на выборах 2020 года. Как сообщает Daily Mail, подавляющее большинство республиканцев по-прежнему считает результаты выборов сфабрикованными.

Каждый третий американец считает победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года нелегитимной, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование Университета штата Массачусетс в Амхерсте.



Как отмечает британское издание, в опросе приняли участие 1000 респондентов. 33 процента либо уверены, либо склоняются к тому, что исход последних президентских выборов был нелегитимным; 46 процентов уверены в легитимности победы Байдена, ещё 12 процентов склонны считать её легитимной, а 9 процентов затруднились с ответом.



При этом мнение респондентов по данному вопросу чётко коррелирует с их политическими предпочтениями. Так, подавляющее большинство республиканцев (71 процент) считают результаты выборов сфабрикованными, в то время как 91 процент демократов уверен в легитимности Байдена. Среди независимых избирателей победу Байдена признают 54 процента.



По сравнению с опросом, проведённым в апреле 2021 года, скептицизм по поводу победы Байдена «незначительно усилился», говорится в статье. Как отмечает Daily Mail, фоном для этого послужило рекордное падение рейтинга президента, рост заболеваемости COVID в стране, провал законопроектов в конгрессе, а также «многочисленные слухи о токсичности в Белом доме».



Исследователи также выяснили мнение респондентов о том, кто в ответе за беспорядки, происшедшие в Капитолии 6 января 2021 года. 75 процентов демократов заявили, что виноват Трамп. Мнения республиканцев разделились: 24 процента возложили ответственность на полицию Капитолийского холма, 20 процентов обвинили радикальную левую организацию «Антифа», а 30 процентов обвинили Демократическую партию, говорится в статье.