Обозреватель Daily Mail: Байден должен был открыть десятилетие демократов, но лишь приблизил возвращение Трампа

Рейтинги Джо Байдена падают даже в тех штатах, где обычно поддерживали демократов. Его пиарщики говорят, что Байден будет переизбираться в 2024 году, но журналист Эндрю Нил в своей статье для Daily Mail отмечает, что это маловероятно. По его словам, при Байдене ситуация в Штатах так обострилась, что у Трампа есть все шансы вернуться.

Нью-Йорк в конце 1970-х был криминальной столицей Америки, но спустя годы при грамотном управлении он стал безопасным городом по американским стандартам. Однако теперь он снова встал «на скользкую дорожку», пишет журналист Эндрю Нил в своей колонке для Daily Mail. Как он отмечает, из-за пандемии в городе стало больше грабежей, бездомных и попрошаек.

И такая ситуация в американских городах повсеместно, по его словам. Чикаго он называет «зоной боевых действий»: только за одни выходные там получили пулевые ранения 28 человек. А район Сан-Франциско стал столицей грабежей люксовых магазинов. При этом полиции либо вообще не видно, либо она приезжает с большим опозданием. Из-за климата, который создали политики и активисты левого толка, полиция боится действовать активно.

Во всей этой ситуации автор статьи обвиняет президента страны Джо Байдена. И неудивительно, что больше 70% американцев считают, что их страна движется в неверном направлении. Последний опрос общественного мнения даёт Байдену только 38% поддержки. И почти половина опрошенных считают, что состояние здоровья не позволяет ему эффективно исполнять свои обязанности.

Так, неделю назад ему делали небольшую операцию под общим наркозом, и власть в стране, пусть на 85 минут, но перешла к вице-президенту Камале Харрис. Можно сказать, что это первая женщина в США, которая исполняла обязанности президента.

Пиарщики Байдена уверяют, что у него настолько хорошее здоровье, что он может не только выполнять свою работу сейчас, но и будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, когда ему стукнет 82 года. Как отмечает автор статьи, такие заявления понятны, ведь если Белый дом даст хоть малейший намёк на обратную ситуацию, Байден тут же станет «хромой уткой», власть от него уйдёт. Однако американцы уже высказались: больше 60% считают, что переизбираться Байдену не нужно.

Скандалы по поводу его состояния и действий идут один за другим. Начиная с его дрёмы во время конференций и заканчивая ошибками в речах. Так, он перепутал Ливию и Сирию, когда предостерегал Россию от вмешательства на Ближний Восток, дважды упоминал оборонный договор с Тайванем, которого нет, забыл имя премьер-министра Австралии, с которым подписывал военное соглашение.

Демократы относят любые вопросы об умственном здоровье президента к проискам конкурентов. Но при этом его команда отчаянно прячет его от общественности. Он появляется, только чтобы зачитать написанную ему речь, при этом иногда он и в ней ошибается. После сказанного его тут же уводят. А если он не может избежать вопросов, его речь звучит несвязно. И это неудивительно для человека, которому почти 80 лет и который пережил две аневризмы мозга, пишет автор статьи.

По словам журналиста, члены партии всегда считали Байдена президентом на один срок. Они планировали в 2024 году выдвинуть Камалу Харрис, женщину индийско-ямайского происхождения. Но оказалось, что она ещё менее популярна среди американцев. Если Байдена поддерживают 38% населения, то Харрис — только 28%. И нет никаких признаков, что ситуация станет лучше.

Камале Харрис был поручен вопрос борьбы с нелегальной миграцией. Но за год были пойманы более 1,7 млн мигрантов, которые пытались пересечь границу с Мексикой, что в три раза больше, чем среднее значение за предыдущие годы. Учитывая такой поток, наркокартелям довольно легко переправлять свой товар в Штаты. Администрация Байдена отказалась от планов Трампа построить стену на границе, но не предложила ничего взамен. И мигранты потекли на север, ожидая, что Байден будет к ним более доброжелателен. Сама Харрис жалуется, что ей досталась сложная работа, притом что министру транспорта Байден выделяет миллиарды на инфраструктурные проекты.

Получается, что демократы и с границей не справились, и в городах обстановка становится хуже. Это сказывается на результатах местных выборов в разных штатах, в том числе тех, что прежде были за Байдена. Автор статьи не ставит под сомнение, что республиканцы вскоре вернут себе контроль над обеими палатами парламента. При этом СМИ, которые поддерживают демократов, «в состоянии паники», они заполнены комментаторами, которые только и обсуждают, что нужно сделать демократам, чтобы сдержать возрождение республиканцев.

И худший их кошмар, по словам автора статьи, — возвращение Дональда Трампа. Его соратники уже проводят опросы в штатах, где он проиграл в прошлом году, и всюду он побеждает по рейтингу, кое-где — с двузначным отрывом. Но сам он не спешит объявлять о выдвижении своей кандидатуры. У него ещё много времени до конца 2023 года.

Автор статьи отмечает, что вряд ли кто-то из республиканцев станет противостоять Трампу — настолько сильна его кандидатура. А вот с демократами всё непонятно: журналист считает, что ни Байден, ни Харрис, возможно, не появятся в кандидатах. «Это должно было быть десятилетие демократов», но теперь даже они громко говорят, что ничего не известно, пишет Эндрю Нил в своей колонке для Daily Mail.