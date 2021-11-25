«Он и сам себя больше не слушает!» — Fox News высмеял оговорки Байдена

Выступая с речью об экономической ситуации в США, Джо Байден по ошибке прочёл вслух инструкции телесуфлёра и при этом даже не смутился, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Грега Гатфелда, глава Белого дома сам не понимает, что говорит, хотя и является ветераном американской политики и «лидером свободного мира».

Вы по-прежнему верите, что 81 миллион избирателей проголосовал за человека, который читает: «Конец цитаты»? Во время своего выступления во вторник король тихого часа узнал, что в телесуфлёре есть вещи, которые не следует зачитывать. Например, инструкции.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Возможно, вы слышали, что вчера сказал руководитель Walmart о предпринятых нами шагах. Он заявил, цитирую: «Сочетание частных предприятий и государства, работающих вместе, было весьма успешным… Из-за наших действий ситуация начала меняться». Конец цитаты.



(Смех.)



Случается и с лучшими из нас. Мне вот показалось, что телесуфлёр приказывает мне убить (постоянную участницу программы. — ИноТВ) Кэт Тимпф. Смейтесь, смейтесь… Думаете, она уехала отмечать День благодарения?



Но Байден был избавлен от чувства стыда: похоже, он сам не понимал, что произошло. Он и сам себя больше не слушает. Но, по крайней мере, Байден сохраняет хорошие отношения с вице-президентом Харрис… Хорошо, что с ним рядом есть друг, который тоже непопулярен.



Они появились вместе в суповой столовой* округа Колумбия, очень востребованной при этом президенте! Они демонстрировали настоящую привязанность друг к другу, и, уж конечно, не было похоже, что он её всё время игнорирует. Шучу. Это даже дальше от истины, чем Сибирь от Техаса.



Впрочем, возможно, это суп его отвлекал. Это ведь самая густая пища, которую ему разрешает есть доктор Джилл (Байден. — ИноТВ).



И, наконец, похвалившись тем, что он возьмёт из наших стратегических резервов 50 миллионов баррелей нефти, часть которых пойдёт на увлажняющие маски для лица Нэнси Пелоси, Джо сказал, что нам надо расслабиться.



ДЖО БАЙДЕН: Вся эта обеспокоенность, которую высказывали несколько недель назад, о том, что будет не хватать продуктов для Дня благодарения… Об этом говорило так много людей, и это можно понять. Но семьи могут расслабиться. В продуктовых магазинах хорошие запасы индейки и всего остального, что вам нужно на День благодарения. И упомянутые мною крупные сети розничной торговли подтвердили, что в этот сезон праздников полки их магазинов будут полны.



Эй, расслабьтесь! Всё хорошо! Если верить человеку, который ложится спать до шести часов вечера. Наслаждайтесь индейкой, если сможете её достать. В этом году она всего-то на 24 процента дороже. Правильно я говорю, Джо?



ТОМ ШИЛЛУ, комик (в роли Джо Байдена): Смотрите… смотрите… смотрите… Все должны относиться к этому проще, ясно? Проще! Про-о-още! (Поёт.) Не дай шуму собственных колёс свести тебя с ума!** Это День благодарения, да? Так что просто… Знаете, когда кушаешь индейку… кушаешь индейку, сидя в удобном кресле… (Закрывает глаза.) И просто думаешь… ничего, никаких проблем… не думаешь ни о чём… Зачем я баллотировался в президенты?.. Не знаю… (Всхрапывает, резко открывает глаза.) Тыквенный пирог!



Это было замечательно! Том, перед съёмками этих видео вы стараетесь не спать ночь, чтобы выглядеть измождённым?



ТОМ ШИЛЛУ: Так я и сделал! И я плотно покушал, чтобы войти в роль!



Да, да, да.



ТОМ ШИЛЛУ: Для меня это повод обеспокоиться. Я действительно устаю… Мы все устаём после Дня благодарения. И, скажу честно, я тоже допускал эту ошибку с телесуфлёром. В первый год, кажется, когда я был приглашённым ведущим в вашей программе The Five… Там была инструкция… Я не знал, что это инструкция…



Да!



ТОМ ШИЛЛУ: И я такой: «А теперь посмотрим видео! Прекращай говорить». (Смех.) Зачем я это только что сказал?..



Да, со мной такое тоже бывало. Но ведь я не политик с 50-летним стажем и не лидер свободного мира!



Дата выхода в эфир 24 ноября 2021 года.



* Суповые столовые в США — центры общественного питания, предлагающие беднякам еду бесплатно или по очень низкой цене. Получили широкое распространение во время Великой депрессии (прим. ИноТВ).



** Строки из песни группы Eagles «Take It Easy» (прим. ИноТВ).