Fox News: Псаки наконец поймали на лжи — но происходит это слишком редко

Ресурс Politifact оценил недавнее заявление Джен Псаки о том, что «ни один экономист» не прогнозирует инфляции в результате принятия инициированного Байденом законопроекта о вливании в экономику 1,75 триллиона долларов, как ложное, передаёт Fox News. Между тем, как подчёркивает внештатный обозреватель канала Джо Конча, фактчекеры Politifact, по-видимому, не слишком тщательно следят за пресс-секретарём Белого дома — ведь она за 11 месяцев на посту успела ошибиться много раз.

Специализирующийся на факт-чекинге сайт Politifact обратил внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки — и обозначил его как «не соответствующее действительности».

ЖУРНАЛИСТ: Почему американцам не следует беспокоиться о том, что вливание дополнительно 1,75 триллиона долларов ещё сильнее усугубит инфляцию?

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Потому, что нет ни одного экономиста, который бы предсказывал, что такой шаг отрицательно повлияет на инфляцию.

А прокомментирует эти заявления внештатный обозреватель Fox Джо Конча. Джо, в редакции Politifact считают, что Псаки заблуждается. Вот, что написал сайт: «Заявляя, что ни один экономист не даёт в качестве одного из последствий принятия законопроекта инфляцию, Псаки ошибается. Сразу несколько экономистов — в том числе и таких, кто выступает в пользу программы Белого дома, — официально заявили, что, если законопроект примут, инфляционные последствия всё-таки, скорее всего, будут, особенно в краткосрочной перспективе». И тем не менее Джо Байден и его команда вовсю продвигают законопроект о программе Build Back Better.

ДЖО КОНЧА, внештатный обозреватель Fox News: Да, об этом говорили десятки экономистов. Да даже самый заурядный второкурсник, который только что закончил базовый курс экономики, вам расскажет, что, если напечатать ещё несколько триллионов долларов и затопить ими всю систему, это может привести к обесцениванию доллара или, иными словами, разогнать инфляцию — вроде бы что-то такое я читал как-то раз.

Но почему-то, Карли и Тодд, вот этот эпизод стал первой проверкой утверждений пресс-секретаря Белого дома с момента её вступления в должность 11 месяцев тому назад со стороны Politifact. Почему-то они не обратили внимания ни на заявления Псаки о том, что движение за сокращение финансирования полиции поддерживают республиканцы — а это ложь, — ни на её слова о том, что законопроекты о создании инфраструктуры в рамках программы Build Back Better обойдутся ровно в ноль долларов, — что тоже ложь, — ни на её заверения о том, что в Афганистане не бросили ни одного американца, — снова ложь.

Наверное, когда Псаки всерьёз заявила о том, что пограничники применяют против гаитянских мигрантов кнуты, — а это успели опровергнуть, — редакция Politifact, видно, в отпуске была. А где они были, когда она на прошлой неделе выдала свой, наверное, самый крупный конфуз, заявив о том, что Джо Байден в среднем отвечает на 20-30 вопросов журналистов в неделю? Это всё равно, что заявить, будто New York Giants на матче в Тампе вчера набрали 20-30 очков во второй половине, — ну не было этого, и всё.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2021 года.