Обозреватель Fox News: по логике Псаки её саму следует забанить в соцсетях за дезинформацию

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пользователей, распространяющих дезинформацию, следует банить во всех соцсетях, если они забанены на одной платформе. В ответ на это обозреватель Fox News Джо Конча напомнил, что Псаки сама публиковала в Twitter ложную информацию, к примеру, о том, что Россия предлагает вознаграждение за убийство американских военных в Афганистане. По её собственной логике, пресс-секретарю тоже полагается бан, отметил аналитик.

На прошедших выходных в одной из воскресных передач Тед Круз озвучил схожую мысль. Давайте послушаем.

ТЕД КРУЗ, член сената от штата Техас: Её (Джен Псаки. — ИноТВ) пресс-конференция лишь подкрепляет иск президента Трамп против крупных IT-компаний. Теперь ясно, что всё, что мы подозревали об администрации Байдена, её желании подавить свободу слова, Конституцию, заставить вас молчать с помощью правительственной силы, — они уже сейчас делают всё, что мы боялись, они будут делать, и даже хуже.

Довольно мрачное предупреждение от сенатора. Что скажете, Джо?

ДЖО КОНЧА, обозреватель The Hill, Fox News: Это может звучать как преувеличение, но на самом деле это не так, если задуматься о том, что правительство, президентская администрация работает сообща с частной компанией, компанией весьма влиятельной — пожалуй, самой влиятельной платформой для коммуникации в мире — и вместе с ней определяет, что является дезинформацией, а что — нет.

Говоря о «её пресс-конференции», Тед Круз имел в виду пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что лиц, размещающих дезинформацию в соцсетях, нужно банить на всех платформах, если они были забанены хотя бы на одной.

Это та же Джен Псаки, которая публиковала дезинформацию о том, что Россия предлагала вознаграждение за убийство американских военнослужащих (в Афганистане. — ИноТВ). Это было ещё в 2020 году, когда она работала обозревателем на CNN, до того как официально вошла в администрацию Байдена. Может, тогда она уже и не работала с CNN, но уже сотрудничала с администрацией Байдена. Она говорила так, будто эта дезинформация, эта сомнительная новость — факт, но фейк этот опровергли. Кроме того, Псаки утверждала, что история с ноутбуком Хантера Байдена — плод российской дезинформации. Это было в ещё одном её твите.

Таким образом, согласно правилам, предложенным самой Джен Псаки, её тоже следует забанить в соцсетях, потому что она публиковала дезинформацию. Так что, друзья, как-то не очень хорошо, если Белый дом и Facebook с их опытом проверки сведений на соответствие фактам будут пытаться решать, что является дезинформацией, а что — нет.

Дата выхода в эфир 19 июля 2021 года.