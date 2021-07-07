NYT: новые «российские кибератаки» испытывают на прочность «красные линии» Байдена

Российских хакеров обвиняют в попытке взломать провайдера национального комитета Республиканской партии, а также в «крупнейшей атаке» с использованием программ-вымогателей, сообщает The New York Times. По мнению издания, эти инциденты стали проверкой для американского президента, который пообещал отреагировать, если Москва продолжит «нарушать нормы» в киберпространстве.

Российских хакеров обвиняют во взломе подрядчика национального комитета Республиканской партии США (RNC) и крупнейшей в мире атаке с использованием программ-вымогателей. Эти инциденты «испытывают на прочность красные линии», которые Джо Байден провёл на недавней встрече с Владимиром Путиным, пишет The New York Times.

Накануне представители RNC сообщили, что один из провайдеров организации Synnex подвергся нападению хакеров. Хотя информация о масштабах взлома не раскрывалась, в комитете заявили, что злоумышленникам не удалось получить доступ к его данным, отмечает издание.

Следователи подозревают, что за случившимся стоит российская Служба внешней разведки. Именно она «шесть лет назад взломала национальный комитет Демократической партии, а совсем недавно провела атаку на компанию SolarWinds, благодаря чему ей удалось проникнуть в копмьютеры нескольких государственных учреждений и многих крупнейших корпораций США», утверждает The New York Times.

По словам издания, попытка взлома RNC — вторая «имеющая явное российское происхождение» атака, ставшая достоянием общественности за последние несколько дней. В воскресенье «базирующаяся в России преступная организация» REvil взяла на себя ответственность за нападение, которое затронуло от 800 до 1500 предприятий по всему миру. По словам исследователей безопасности, это была одна из «крупнейших атак в истории», в ходе которой хакеры отключали системы до уплаты выкупа.

Ещё во время прошлогодней предвыборной кампании Байден предупреждал Москву о том, что, придя к власти, он будет «агрессивно реагировать» на любое вмешательство в американское голосование. Затем в апреле он позвонил Путину, чтобы предупредить его о готовящихся экономических санкциях в ответ на взлом SolarWinds.

Новые атаки стали испытанием для главы Белого дома и нарушили «многие установленные им рамки». Всего три недели назад на первой встрече со своим российским коллегой он потребовал «обуздать» онлайн-вымогателей, действующих против США. На переговорах Байден представил Путину список из 16 важнейших секторов американской экономики, которые в случае нападения вызовут ответную реакцию, напоминает The New York Times.

«Если они действительно нарушат эти базовые нормы, мы дадим киберответ», — пообещал Байден на пресс-конференции сразу после встречи с Путиным. При этом глава Белого дома поспешил добавить, что холодная война — последнее, чего бы хотелось его российскому коллеге.

На саммите в Женеве американский президент заявил, что программы-вымогатели становятся всё более серьёзной угрозой и вызывают экономические потрясения, с которыми не может мириться ни одно государство. Байден особо отметил атаки на топливопровод Colonial Pipeline, крупные мясоперерабатывающие заводы и больницы.

Проблема стала настолько острой, что переговоры между Вашингтоном и Москвой о контроле над цифровым оружием повысились до уровня безотлагательности, который ранее был характерен только для вопросов, связанных с ядерными вооружениями. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на следующей неделе американские и российские чиновники встретятся, чтобы обсудить атаки с использованием программ-вымогателей, обращает внимание The New York Times.

Примечательно, что во время недавних атак Путин выступил с речью, приуроченной к выходу новой стратегии национальной безопасности, в которой изложены меры по реагированию на иностранное влияние. В документе утверждалось, что российские «традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности подвергаются нападкам» со стороны США и их союзников.

Хотя стратегия подтверждает приверженность Москвы использовать дипломатию для разрешения конфликтов, в ней подчёркивается, что Россия «считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры» для предотвращения «недружественных действий» иностранных государств. Эти ремарки стали ответом Путина на встречу с Байденом, считают опрошенные изданием эксперты.

«Байден сделал нужное дело, проведя черту, но если ты головорез, то первое, что ты делаешь, — проверяешь эту красную линию, — заявил изданию Джеймс Льюис, эксперт по кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. — И именно это мы наблюдаем в этом случае».

Льюис добавил, что «наказания низкого уровня», включая санкции, себя исчерпали. «Белому дому придётся использовать более агрессивные меры, будь то какие-то действия в киберпространстве или более болезненный юридический или финансовый манёвр», — сказал он.

Более жёсткие меры уже давно обсуждаются и время от времени используются США. Но обычно они приводят к спорам о риске повышения напряжённости. Участники этих дискуссий заявили, что от подобных шагов приходится отказываться из соображений осторожности, ведь большая часть американской инфраструктуры плохо защищена и уязвима для контрударов.

Без сомнений можно сказать одно: темпы ежедневных «граничащих с войной» киберконфликтов с Россией ускоряются. Поэтому администрация Байдена вынуждена искать новые дипломатические варианты. Госдепартамент ведёт переговоры с представителями примерно 20 иностранных правительств, чтобы разработать список мер против зарубежных хакерских атак, который будет включать санкции, выдворения дипломатов и более интенсивные ответные удары, в том числе в киберпространстве, заключает The New York Times.