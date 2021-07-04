Bloomberg: Байден «не уверен», что за атакой на американские IT-фирмы стоит Россия

Президент США Джо Байден заявил, что его команда «не уверена», что за массированной атакой на американские фирмы, предоставляющие IT-услуги, стоит именно Россия, пишет Bloomberg. При этом, как отметил американские лидер, ведомства США уже ведут расследование по этому поводу, и если окажется, что Москва причастна к этому делу, то Вашингтон эти атаки без ответа не оставит.

Президент США Джо Байден заявил, его команда «не уверена» в том, что Россия стоит за массовой вымогательской интернет-атакой на провайдеров управляемых услуг. Вместе с тем, разведка США проводит по этому поводу расследование, пишет Bloomberg.

«Я направил все правительственные ресурсы на помощь в реагировании на этот инцидент, если она потребуется», — заявил по этому поводу Байден.

«Мы не уверены, что это русские, — отметил он. — Меня проинструктировали в самолёте. Изначально мы пришли к выводу, что за этим стоит не российское правительство, но мы пока не уверены».

Эта кибератака пришлась по времени на деликатный момент в американо-российских отношениях, поскольку всего несколько недель назад Байден призвал президента России Владимира Путина обуздать киберпреступность.

«Я поручил разведывательному сообществу в деталях разузнать, что же произошло, — добавил Байден. — Завтра я буду знать об этом больше, и если Россия была в курсе или же это произошло в результате её действий, то, как я говорил Путину, мы на это ответим». При этом американский лидер отметил, что пока не обсуждал эту тему со своим российским коллегой.

Представитель Национального комитета Республиканской партии заявил, что Microsoft предупредила их о том, что Synnex Corp. — один из подрядчиков комитета, — «возможно, попала под удар».

«Нет никаких признаков того, что НКРП был взломан или какая-либо информация о комитете была украдена. Мы изучаем этот вопрос и уже проинформировали Министерство внутренней безопасности и ФБР», — написал по этому поводу пресс-секретарь организации Майк Рид.

Ранее связанная с Россией группа REvil, которую обвиняют в вымогательской атаке на мясоперерабатывающую фирму JBS, предположительно взломала по меньшей мере 20 поставщиков IT-услуг, главными клиентами которой являются представители малого и среднего бизнеса.