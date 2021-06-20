Экс-чиновник США: Россия могла бы остановить кибератаки в мгновение ока — если бы захотела

Хотя Москва неоднократно отрицала причастность к кибератакам на США, нет никаких сомнений в том, что Россия могла бы «в мгновение ока остановить эти операции», если бы захотела, заявил в интервью The Washington Times экс-директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Вместе с тем, по его словам, США вполне способны агрессивно ответить на эти атаки, однако воздерживаются от таких действий, опасаясь обострения более широких отношений.

Президент России Владимир Путин неоднократно отрицал причастность Москвы к вымогательским кибератакам на американские объекты, однако, по словам недавно вышедшего в отставку директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины, нет никаких сомнений в том, что российская разведка обладает определённым влиянием на эти хакерские операции, пишет The Washington Times.

В основном это объясняется тем, что кибератаки вписываются в более широкую стратегию Путина по подрыву американской демократии и экономической мощи Вашингтона.

«Российское правительство могло бы в мгновение ока остановить эти операции», — уверен Эванина, который до начала этого года занимался мониторингом российских операций против США.

Между тем, Эванина в целом высоко оценил работу администрации Байдена по укреплению киберобороны и ускорению реакции на растущее количество кибератак. Тем не менее в интервью изданию он отметил, что американская разведка могла бы действовать куда более агрессивно с тем, чтобы сорвать планы российских хакеров.

«У нас всегда есть список целей, — признал экс-чиновник. — Разведка США может дотянуться до кого угодно и когда угодно».

Вместе с тем, от мощного ответного киберудара по России Вашингтон воздерживается, исходя из многочисленных проблем правового и политического свойства, а также перспективы «каскадного обострения» в отношениях с Москвой.

С подобным заявлением Эванина выступил на фоне недавнего саммита президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве.

Между тем, США считают, что за прошлогодним взломом компании SolarWinds, который стал крупнейшей в истории кибероперацией против американских организаций, стоит именно российская разведка. Кроме того, считается, что вымогательскую атаку на Colonial Pipeline, которая едва не сорвала поставки бензина по всему Юго-Востоку США, провели хакеры, действующие с российской территории.

В ходе саммита Байден передал Путину список критически важных объектов американской инфраструктуры, которые, по его словам, не должны становиться целью никаких кибератак. При этом он предупредил российского лидера, что США обладают «значительным киберпотенциалом» для ответа на подобные взломы. Что же касается Путина, то в ходе своей собственной пресс-конференции он в очередной раз опроверг причастность России к каким-либо интернет-атакам.

Эванина также отметил, что недавние атаки осуществлялись «преступными элементами из России, которые не могут действовать без явного или неявного покровительства со стороны российских спецслужб». «Они находятся под защитой Российской Федерации», — подчеркнул он.

Администрация Байдена приложила значительные усилия с тем, чтобы ответить на атаку на Colonial Pipeline, однако Белый дом всё равно подвергся критике за то, что не дал явного отпора этой угрозе.

В этом контексте экс-директор ЦРУ Леон Панетта не так давно заявил, что у США «нет эффективной национальной стратегии» по борьбе с кибератаками. «Нам также нужно иметь возможность вести такие наступательные действия, которые ясно дадут понять нашим противникам — будь то Россия, Китай, Северная Корея, Иран или террористы — что, если они собираются продолжать атаковать США, то им придётся заплатить за эту свою цену», — сообщил Панетта.

По словам Эванины, одна из главных проблем в этой сфере — это эфемерность киберпространства. «Люди не понимают эту сферу, они её не видят глазами, они её не чувствуют, — посетовал он. — Это не похоже на терроризм, где есть некое кинетическое воздействие и где вы видите страдания людей. Эффект здесь не видим невооружённому глазу».

Кроме того, он отметил, что в последние годы атаки вымогателей стали куда более изощрёнными.

«Два года назад орудовали преступники или вымогатели, которые блокировали ваши системы, и за разблокировку вам приходилось платить. Схема простая, — подытожил Эванина. — Теперь же вымогатели — это проблема информационной безопасности. Информация — это ценный товар. Так что теперь появились вымогатели — преступники, которые могут красть ваши данные и пользоваться ими как козырной картой, склоняя вас к выплате вознаграждения».