Не только угрожает, но и чувствует угрозу — журналист NBC поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Накануне саммита с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC News, в котором выразил готовность работать с главой белого дома над сложными вопросами, такими как кибербезопасность и обмен заключёнными. Как рассказал журналист телеканала Кир Симмонс, после интервью Путин продолжил беседу с ним, чтобы постараться убедить репортёра в своей правоте. По мнению Симмонса, это может означать, что глава Кремля не только представляет угрозу для США, но и чувствует угрозу с американской стороны.

Готовясь встретиться с Владимиром Путиным на этой неделе, президент Байден заявил, что согласен с высказыванием российского лидера по поводу отношений с США.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я думаю, он прав, это низшая точка.

Главная тема на повестке саммита на высоком уровне: кибервойна, недавние атаки на инфраструктуру США, некоторые из которых восходят к преступникам, базирующимся в России, вызывают беспокойство по поводу новой холодной войны. Путин объяснил NBC News, что Россия ни в чём не виновата.

КИР СИММОНС, корреспондент NBC: Господин президент, вы ведёте кибервойну против Америки?

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: это превращается в какой-то фарс. Нас в чём только не обвиняли — во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причём ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства, просто голословные обвинения.

Американские спецслужбы представили доказательства того, что российские хакеры нацелились на федеральное правительство и вмешивались в выборы в США. А в этом году США столкнулись с многочисленными преступными атаками с целью получения выкупа, с помощью которых вымогали миллионы долларов.

КИР СИММОНС: Утверждается, что русскоговорящие преступники нацелились на американский стиль жизни — еду, газ, воду, больницы, транспорт. Почему вы позволяете русскоговорящим преступникам подрывать вашу дипломатию?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Вы знаете, самое простое было бы нам сесть спокойненько и договориться о совместной работе в киберпространстве. Мы также готовы работать и с участниками международного общения, в том числе и со Штатами. Вы отказываетесь от совместной работы.

Администрация Байдена настаивает: Россия не должна укрывать киберпреступников. Администрация Трампа призывала Россию к переговорам — лицемерно: Кремль обвиняется в нарушении существующих кибернетических соглашений. Теперь российский лидер признаёт в интервью NBC News свою обеспокоенность тем, что США могут быть нацелены на Россию.

ВЛАДИМИР ПУТИН: То, чего могут бояться в Америке, может представлять опасность и для нас. Соединённые Штаты — высокотехнологичная страна. Если НАТО объявило о том, что киберпространство — это сфера боевых действий, то, значит, они что-то там планируют, чего-то там готовят. Конечно, это не может вызывать у нас беспокойства.

КИР СИММОНС: Вы боитесь, что американская разведка глубоко проникла в российскую систему и может вам навредить в кибербезопасности?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Я не боюсь, но я имею в виду, что это возможно.

Когда президент Байден сядет за стол переговоров с президентом Путиным, от него ожидают, что он поднимет вопрос о двух американцах, которые, по словам Госдепартамента, несправедливо обвинены в России.

КИР СИММОНС: Пол Уилан и Тревор Рид — это бывшие морпехи США. Тревор Рид болеет коронавирусом в тюрьме. Почему бы не освободить их перед саммитом — разве это не было бы расценено как признак добрых намерений?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Я знаю, что у нас есть определённые американские граждане, которые находятся в местах лишения свободы, осуждены. Но если взять количество граждан Российской Федерации, которые находятся в тюрьмах Соединённых Штатов, то это несопоставимое количество.



КИР СИММОНС: А что касается обмена заключёнными, Вы могли бы рассмотреть такую возможность?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Конечно.

Россия предлагала осуществить обмен заключёнными и раньше. Госсекретарь Блинкен заявил, что американцев удерживают в качестве политических пешек. Президент Путин настаивает: он может работать с Байденом над сложными вопросами и построить стабильные и предсказуемые отношения.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, ‒ вот так достигается стабильность.

КИР СИММОНС: Президент Байден говорил, что вы как-то встречались, что вы лицом к лицу очно виделись, и он говорил Вам, он так утверждает: я смотрю Вам в глаза и не вижу никакой души. А Вы сказали: мы друг друга понимаем. Вы помните этот разговор?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Я не помню этой части наших разговоров, честно говоря, не помню… У него хорошая память, наверное. Я не исключаю, но я такого не помню.

Однако Кремль применяет суровые меры против политических оппонентов, таких, как Алексей Навальный — критик Путина, который был отравлен, а сейчас находится в тюрьме. Президент Байден пообещал поднять вопрос о Навальном во ходе встречи.

КИР СИММОНС: Простите, российский суд сейчас признал вне закона организацию, которая связана с господином Навальным. И вся несистемная оппозиция сейчас сталкивается с уголовными обвинениями… Господин президент, то есть инакомыслие в России больше не терпят?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Это вы подаёте это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России. Мы на это смотрим совсем по-другому.

КИР СИММОНС: Вы можете пообещать, что Алексей Навальный покинет тюрьму живым и здоровым?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Исхожу из того, что и к человеку, о котором Вы упомянули, будут применяться такие же методы, не хуже, это совершенно точно можно сказать, чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы.

КИР СИММОНС: Алексей Навальный его зовут.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Не важно.

На данный момент обе стороны не высказывают завышенных ожиданий в отношении прогресса, который может быть достигнут в ходе саммита на этой неделе.

КИР СИММОНС: После интервью, друзья, президент Путин продолжил общаться со мной не под запись, склоняясь вперёд, смотря в глаза, призывая меня ему верить. К примеру, в его убеждение о том, что Запад финансирует оппозицию здесь в Москве. Возможно, это была попытка бывшего сотрудника КГБ использовать свою силу убеждения. А возможно — президент Путин не только представляет угрозу, но и чувствует угрозу для себя. Понимание того, что представляет из себя президент Путин будет крайне важно для президента Байдена, когда он сядет с ним за стол переговоров на этой неделе.

ВЕДУЩАЯ NBC NEWS: Невероятно интересное интервью! С нам был Кир Симмонс. Спасибо!

ВЕДУЩАЯ 2: Очень интересное интервью. И он выбрал правильные слова для рассказа о Треворе Риде — одном из американцев, находящихся сейчас в российской тюрьме.

ВЕДУЩАЯ NBC NEWS: Кстати, в следующем получасе в нашем эфире появятся родители одного из американцев, который может стать частью предполагаемого обмена заключёнными. Они присоединятся к нам в прямом эфире, чтобы ответить на предложения российского президента. Больше подробностей об эксклюзивном интерью с Владимиром Путиным вы можете увидеть в течение всего дня на каналах MSNBC, NBC NEWS.com и сегодня вечером в программе Nightly News с Лестером Хольтом.

Дата выхода в эфир: 14 июня 2021 года.