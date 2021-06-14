Столтенберг: «Если ситуация будет подходящей, я встречусь с президентом Владимиром Путиным»

Несмотря на затянувшийся «ледниковый период» в отношениях между Россией и НАТО, поддерживать диалог необходимо, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В интервью немецкому пресс-агентству он заявил, что готов встретиться с президентом Владимиром Путиным, если ситуация для этого будет подходящей, сообщает телеканал Das Erste.

В отношениях НАТО и России уже на протяжении многих лет царит ледниковый период, однако теперь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подаёт Москве руку: он готов встретиться с президентом Путиным — если условия будут подходящими, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

В интервью немецкому пресс-агентству DPA Столтенберг выразил готовность к диалогу с Россией. «Если ситуация будет подходящей, я встречусь с президентом Владимиром Путиным», — заявил генеральный секретарь НАТО. Именно во времена, когда в отношениях присутствуют трудности, важно вместе садиться за стол переговоров.

Как отмечает телеканал, высказывания Столтенберга имеют большое значение, потому что отношения между НАТО и Москвой серьёзно ухудшились после 2014 года, и на высшем уровне встречи не проводятся уже на протяжении многих лет. Россию обвиняют в том, что она «аннексировала черноморский полуостров Крым»*. Москва, в свою очередь, критикует расширение НАТО на восток и решение о размещении войск альянса в бывших советских республиках.

Обострение ситуации привело к тому, что всё практическое сотрудничество со стороны НАТО было заморожено. На политическом уровне с 2016 года снова возобновились встречи Совета Россия — НАТО, однако они проводятся нерегулярно и только на уровне послов, поясняет Das Erste.

Сигнал готовности к диалогу со стороны Столтенберга последовал за официальным поощрением от бывшего американского президента Дональда Трампа: в начале декабря на полях саммита НАТО в Лондоне Трамп сказал, что не видит проблемы, если Столтенберг будет поддерживать контакт с Россией. С его точки зрения, это возможно — «иметь очень хорошие отношения с Россией», подчеркнул тогда Трамп. НАТО, по его мнению, всегда должно сохранять диалог с Москвой.

Схожей позиции уже давно придерживаются также Германия и Франция. Немецкое правительство, к примеру, входило в число инициаторов состоявшегося в 2016 году возобновления заседаний Совета Россия — НАТО.

Однако некоторые государства Центральной и Восточной Европы относятся к такому развитию событий критически. Они предостерегают о том, что, пока украинский конфликт не урегулирован, нельзя возвращаться к «обычному» ведению дел.

Столтенберг тоже так считает, но в то же время подчёркивает значимость диалога. «Россия — наш крупнейший сосед, и это останется так», — сказал он в интервью. Даже если отношения не улучшатся, нужно быть способными управлять трудной ситуацией. Впрочем, как могут выглядеть подходящие условия для встречи с Путиным, Столтенберг не уточнил, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

